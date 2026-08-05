Neue Tribüne und zielstrebige Spieler: Der VfL Vichttal hat viel vor

Die Neuzugänge des VfL Vichttal mit Trainer Andi Avramovic (hinten links) und dem sportlichen Leiter Philip Gibbons (hinten rechts). Hinten außerdem von links: Luca Bini, Ren Enokida, Tetsuya Shiraishi, Kai-Maxime Vranken. Vorne von links nach rechts: Leo Engels, Jeff-Denis Fehr, Marciano Aziz und Meik Kühnel. – Foto: Elmar Brandt

Beim ersten Training des neuen Kaders hat der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Dirk Krahe, dem Team mitgeteilt, dass die Gästetribüne hinter der Gästebank gebaut werden soll. Ein entsprechender Bauantrag wurde gestellt. Eine Gästetribüne ist eine der Voraussetzungen, die eine Sportanlage vorweisen muss, um die Spielberechtigung für die Regionalliga zu erhalten. Dem Vorsitzenden Frank Donsbach ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass mit dem Bau einer Gästetribüne nicht die Kapazität des Stadions erweitert werde, sondern lediglich eine bauliche Anpassung vorgenommen werde.

Der VfL Vichttal geht die nächsten Schritte nach vorne. Bei wenigen Abgängen hat sich der Fußball-Mittelrheinligist, der in der letzten Saison am Schluss auf Platz fünf stand, namhaft verstärkt. Darüber hinaus wird der Stadionumbau vorangetrieben.

Außerdem wird der VfL Vichttal zwischen dem Sportpark am Dörenberg und dem von ihm nordwestlich gelegenen Steinbruch einen Parkplatz für 80 Fahrzeuge erhalten.

Der Aufstieg ist nicht das ausgewiesene Ziel der Vichttaler, aber es könnte ja doch irgendwann mal passieren, und viele der Spieler gehen selbstbewusst mit dem Ziel in die Saison, um den Aufstieg mitzuspielen.

Flügelspieler mit hohem Tempo

Rund um die Heimstätte des VfL Vichttal wird es also Veränderungen geben. Nicht verändern soll sich die attraktive und erfolgreiche Spielweise des Mittelrheinligisten. Wegen ihr sind einige Spieler schließlich nach Vicht gewechselt.

So zum Beispiel Jeff-Denis Fehr, der vom Regionalligaabsteiger Wuppertaler SV gekommen ist, bei Hansa Rostock und Großaspach schon in der dritten Liga und früher auch mal beim SV Rott in der Landesliga gespielt hat. „Der VfL Vichttal hat einen super Ruf“, sagt der 31-jährige schnelle Flügelspieler, dessen Familie in Stolberg wohnt. Fehr hat noch nie in der Mittelrheinliga gespielt, von daher hat er derzeit noch einige Fragen im Kopf. Von der Atmosphäre auf dem Dörenberg war er bei einzelnen Besuchen begeistert. „Ich möchte meine Erfahrung, meinen Spielwitz, meine Schnelligkeit und meine Technik einbringen“, sagt Fehr voraus.

Mit der Erfahrung von über 160 Regionalligaspielen kommt Meik Kühnel von Mittelrheinligaabsteiger Teutonia Weiden auf den Dörenberg. Der 31-jährige defensive Mittelfeldspieler, der in der Jugend bei Alemannia Aachen ausgebildet und unter anderem dort, beim FC Wegberg-Beeck und beim 1. FC Düren in der Regionalliga auflief, will nach zwei intensiven und auch wilden Jahren in Weiden wieder mehr Spaß bei den Spielen haben. „Ich bin voller Tatendrang“, sagt er. Allerdings gibt er auch zu, dass der Abstieg mit der Teutonia ihm noch „in den Knochen steckt“. Zum Teil sei es schon sehr frustrierend dort gewesen, „aber es bringt jetzt nichts, über die Vergangenheit zu reden. Wir hatten sicher auch viel Verletzungspech und konnten das nicht mehr auffangen“, sagt der spielstarke „Sechser“.

Beim VfL Vichttal möchte Kühnel wieder seine Stärken einbringen. Er will seine Erfahrung in die Mannschaft einbringen, das Tempo im Spiel vorgeben und mit Kapitän Jan-Henrik Rother den verlängerten Arm des Trainerteams in die Mannschaft hinein bilden. Er geht davon aus, dass er in Vichttal in einem Team spielen wird, das deutlich mehr Spielanteile hat als Weiden in der Vorsaison. Zum Thema Aufstieg sagt er: „Alles kann, nix muss.“ Das Wichtigste sei, dass die Mannschaft so schnell wie möglich eine Einheit werde und alle Rädchen ineinandergriffen.

Eines dieser Rädchen ist Mittelfeldspieler Leo Engels, der sich einige Sprüche anhören musste, weil er vom Nachbarverein SV Breinig nun eine Klasse höher zum VfL Vichttal gewechselt ist. „Letztlich hat aber jeder verstanden, dass ich diesen Schritt gehe“, sagt Engels, der mit dem SV Breinig und Borussia Freialdenhoven schon in der Mittelrheinliga gespielt hat. Engels war sechs Jahre in Breinig. Er wäre gerne mit dem SV in die Mittelrheinliga aufgestiegen, aber in der vergangenen Saison scheiterten die Breiniger, nachdem sie lange im Aufstiegsrennen dabei waren.

Leo Engels weiß, dass die Konkurrenz in Vichttal größer sein wird als in Breinig. „Die Kaderbreite ist enorm“, sagt der 27-Jährige, der sich selber als „Freigeist“ auf dem Platz bezeichnet. Was seine Position angeht, sei er relativ flexibel. Er könne halb links, offensiv im Zentrum oder auch auf der Sechs spielen.

Aziz hat schon in Island gespielt

Als einen richtigen Zehner sieht sich dagegen Marciano Aziz, der vom Mittelrheinligisten Sportvereinigung Porz nach Vichttal gewechselt ist. Der 25-jährige ist in Eupen aufgewachsen, hat dort bei der AS, in Maastricht und sogar schon in Island Fußball gespielt. Nach einem Jahr in Porz trägt der feine Techniker nun demnächst das blau-weiß-gestreifte Trikot. „Das sind coole Jungs hier, die einen guten Fußball spielen“, schwärmt Aziz, der in Köln an der Sporthochschule Sport auf Lehramt studiert. Natürlich könne er auch die Achterposition bekleiden, aber am liebsten sieht er sich auf der Zehn. Diese Trikotnummer hat beim VfL Vichttal schon Dogukan Türkmen gepachtet. Darum hat sich Aziz für die 47 entschieden, wegen der Postleitzahl von Eupen: 4700.

Ebenfalls aus der Region, nämlich aus Würselen, kommt Kai-Maxime Vranken, der in der Jugend bei Alemannia Aachen und beim 1. FC Köln spielte. Nach zwei Jahren beim Mittelrheinligisten Frechen 20 ging der schnelle Angreifer nun zum VfL Vichttal. In der vergangenen Saison erzielte der 20-Jährige in 25 Spielen zehn Tore und gab sechs Vorlagen. Seine Stärken sieht er in seiner Geschwindigkeit und Gefährlichkeit im Konterspiel. „Ich habe schon gerne die tiefen Bälle, die ich dann erlaufen kann“, sagt Vranken, der mit dem VfL „auf jeden Fall oben mitspielen“ möchte.

Das will auch Luca Bini, gekommen vom Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck, der aktuell noch an einem Muskelfaserriss laboriert. In der Jugend trug er acht Jahre lang das Trikot von Alemannia Aachen. Der Halbitaliener hat zwei Jahre beim FC Wegberg-Beeck gespielt. Der Aufstieg in die Regionalliga sei dort das Ziel gewesen, und Bini wäre gerne diesen Schritt mitgegangen, denn die vierte Liga ist sein persönliches Ziel. Bini sagt, dass er vorne und hinten spielen kann. „Offensiv lieber links, defensiv lieber rechts“, verrät der Fan von Juventus Turin.

Eher vorne sieht sich auch Tetsuya Shiraishi, der wie Leo Engels vom Landesligisten SV Breinig nach Vichttal wechselte. Nach einem Probetraining wurde er, der 2024/25 neun Einsätze für den Siegburger SV in der Mittelrheinliga hatte, in den Vichttaler Kader aufgenommen. Shiraishi wohnt in Düren, und deswegen ist er froh, dass er nun wieder Mittelrheinliga in der Nähe des Wohnorts spielen kann. Shiraishi weiß, „dass man in dieser Liga absolut fit sein muss.“ Der 23-Jährige, der zuletzt länger krank war, will nun hart arbeiten, um sich für Einsätze zu empfehlen.

Zugänge: Jeff-Denis Fehr (Wuppertaler SV), Meik Kühnel (Teutonia Weiden), Luca Bini (FC Wegberg-Beeck), Kai-Maxime Vranken (Frechen 20), Marciano Aziz (Sportvereinigung Porz), Leo Engels, Tetsuya Shiraishi (beide SV Breinig), Ren Enokida (1. FC Düren)

Abgänge: Mustapha Chahrour (Germania Lich-Steinstraß), Janes Pollmann (1. FC Düren), Malte Roth, Jason Seke (VfL Vichttal II), Bismark Quayson (unbekannt), Furkan Türkmen (unbekannt)

Der VfL Vichttal spielt bei zwei Turnieren. Ab dem 2. August ist er beim Weformacup in Stolberg-Gressenich am Start. Dort trifft er in der Gruppe zunächst auf die A-Ligisten SV Breinig II und FC Stolberg.

Am 1. August beginnt auf der eigenen Anlage am Dörenberg der HSKP-Cup. Dort spielen die Vichttaler in der Gruppe am 6. August gegen Landesligaaufsteiger TSV Düren und am 9. August gegen KAS Eupen II. aus der zweiten belgischen Amateurliga. Das Turnier wird eingeläutet mit einer 80er/90er-Party und abgeschlossen mit einer White Party.

Im Mittelrheinpokal muss der VfL Vichttal am 23. August in der ersten Runde zum Ligakonkurrenten Frechen 20.

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