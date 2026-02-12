Neue Trainingspullover stärken den Zusammenhalt der SG

– Foto: SG Schepsdorf/Darme/Baccum

Die Fußballerinnen der SG Schepsdorf/Darme/Baccum freuen sich über neue Trainingspullover - gesponsert von Mete Yesildag, langjährigem Trainer und Betreuer der Baccumer Fußballerinnen.

Am Mittwoch kamen die Fußball-Frauen der SG im neuen Clubraum des SC Baccum zusammen. Neben einem Stabilisations- und Krafttraining stand auch der gemeinsame Austausch abseits des Platzes im Mittelpunkt. Abgerundet wurde der Abend durch eine gemeinsame Pizza-Runde.

Die Spielerinnen aus SV Schepsdorf, SV Darme und dem SC Baccum bedankten sich herzlich und blicken ambitioniert nach vorne: Ziel ist der Klassenerhalt in der Kreisliga sowie eine mögliche Überraschung im Kreispokal.

Möglich gemacht wurde der Abend durch Mete Yesildag, Eigentümer der Baccumer Pizzeria Troja sowie langjähriger Trainer und Betreuer der Baccumer Fußballerinnen. Er stattete die zur laufenden Saison neu gebildete Spielgemeinschaft aus SG Schepsdorf/Darme/Baccum mit neuen Trainingspullovern aus.

