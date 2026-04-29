Neue Trainingsanzüge für die SG: Einheit auch neben dem Platz von P. M. · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Osterbrock/Geeste

Die 1. Mannschaft der Spielgemeinschaft kann sich über neue Trainingsanzüge freuen. Möglich gemacht hat das die Unterstützung des ortsansässigen Installateur- und Heizungsbaumeisters Lambert Möller, der das Team großzügig ausstattete.

Professioneller Auftritt für die Mannschaft Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch abseits des Spielfelds möchte die 1. Mannschaft der Spielgemeinschaft als geschlossene Einheit auftreten. Dafür sorgt ab sofort ein neuer Satz hochwertiger Trainingsanzüge, mit denen das Team optisch einheitlich ausgestattet wurde.

Unterstützt wurde die Anschaffung von Lambert Möller, der als ortsansässiger Installateur- und Heizungsbaumeister im Bereich Heizung, Sanitär und Energie tätig ist. Offizielle Übergabe am Wochenende

Bereits seit dem vergangenen Herbst sind die neuen Anzüge bei der Mannschaft im Einsatz und prägen seitdem das professionelle Erscheinungsbild des Teams. Am Wochenende fand nun der offizielle Übergabetermin statt, bei dem die Spieler das neue Outfit noch einmal gemeinsam präsentierten. Sowohl die Mannschaft als auch die Verantwortlichen der beiden beteiligten Vereine bedankten sich herzlich bei Lambert Möller für die großzügige Unterstützung und das gezeigte Engagement.