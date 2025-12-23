Neue Trainerwechsel und Entlassungen am Niederrhein

So geht es: Trainerwechsel für alle Ligen anzeigen lassen

Hinweis: Trainerwechsel können auf FuPa in jeder Liga angezeigt werden. Dazu müsst ihr lediglich eine Liga auswählen und dort unten rechts auf das blaue Symbol mit den drei Linien klicken. Hier findet ihr den Filterbereich einer jeden Liga, womit sich nicht nur Trainerwechsel rausfiltern lassen. Nach Lust und Laune könnt ihr euch auch die Torjäger oder beispielsweise Verletzungen und Galerien anzeigen lassen.