 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Die Trainerwechsel am Niederrhein.
Die Trainerwechsel am Niederrhein. – Foto: Andreas Santner

Neue Trainerwechsel und Entlassungen am Niederrhein

FuPa zeigt euch alle Trainerwechsel am Niederrhein in der Saison 2025/26. Die große Übersicht für alle Kreise.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Im Fußballverband Niederrhein (FVN) werden mit zunehmender Saisondauer mehr und mehr Trainerwechsel bekanntgegeben, natürlich allesamt auf FuPa. Alle Trainer-Veränderungen und -Entlassungen könnt ihr in der FuPa-Übersicht für jede Liga sehen. In dieser Liste habt ihr den Schnellzugriff auf die Ligen zwischen der 3. Liga und der Kreisliga A.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

So geht es: Trainerwechsel für alle Ligen anzeigen lassen

Hinweis: Trainerwechsel können auf FuPa in jeder Liga angezeigt werden. Dazu müsst ihr lediglich eine Liga auswählen und dort unten rechts auf das blaue Symbol mit den drei Linien klicken. Hier findet ihr den Filterbereich einer jeden Liga, womit sich nicht nur Trainerwechsel rausfiltern lassen. Nach Lust und Laune könnt ihr euch auch die Torjäger oder beispielsweise Verletzungen und Galerien anzeigen lassen.

Überkreisliche Trainerwechsel

>>> Die Trainerwechsel der 3. Liga

>>> Die Trainerwechsel der Regionalliga West

>>> Die Trainerwechsel der Oberliga Niederrhein

>>> Die Trainerwechsel der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1

>>> Die Trainerwechsel der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2

>>> Die Trainerwechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1

>>> Die Trainerwechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2

>>> Die Trainerwechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3

>>> Die Trainerwechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4

>>> Die Trainerwechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5

>>> Die Trainerwechsel der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6

>>> Die Trainerwechsel der Frauen-Regionalliga West

>>> Die Trainerwechsel der Frauen-Niederrheinliga

Die Trainerwechsel der Kreisliga A zwischen Duisburg und Wuppertal

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Duisburg, Dinslaken, Mülheim, Gruppe 1

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Duisburg, Dinslaken, Mülheim, Gruppe 2

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Düsseldorf

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Essen, Gruppe 1

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Essen, Gruppe 2

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Kempen-Krefeld

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Kleve-Geldern

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Moers

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Rees-Bocholt

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

>>> Die Trainerwechsel der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg

Aufrufe: 023.12.2025, 11:30 Uhr
André NückelAutor