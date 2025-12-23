Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Trainerwechsel am Niederrhein. – Foto: Andreas Santner
Neue Trainerwechsel und Entlassungen am Niederrhein
FuPa zeigt euch alle Trainerwechsel am Niederrhein in der Saison 2025/26. Die große Übersicht für alle Kreise.
Im Fußballverband Niederrhein (FVN) werden mit zunehmender Saisondauer mehr und mehr Trainerwechsel bekanntgegeben, natürlich allesamt auf FuPa. Alle Trainer-Veränderungen und -Entlassungen könnt ihr in der FuPa-Übersicht für jede Liga sehen. In dieser Liste habt ihr den Schnellzugriff auf die Ligen zwischen der 3. Liga und der Kreisliga A.
So geht es: Trainerwechsel für alle Ligen anzeigen lassen
Hinweis: Trainerwechsel können auf FuPa in jeder Liga angezeigt werden. Dazu müsst ihr lediglich eine Liga auswählen und dort unten rechts auf das blaue Symbol mit den drei Linien klicken. Hier findet ihr den Filterbereich einer jeden Liga, womit sich nicht nur Trainerwechsel rausfiltern lassen. Nach Lust und Laune könnt ihr euch auch die Torjäger oder beispielsweise Verletzungen und Galerien anzeigen lassen.
Als Vereinsverwalter kannst du nicht nur dein Team bearbeiten, sondern auch den Trainerstab ergänzen und verändern.