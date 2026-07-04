Neue Trainerteams für Kader 2 & 3 beim TSV Alemannia Zähringen

v.l.n.r.: Yannick Costentin, Oliver Waldvogel, Özgür Göksungur, Kai Schlischo - es fehlt: Linus Holzbach

Die Personalplanungen im Herrenbereich des TSV Alemannia Zähringen sind abgeschlossen. Auch die Trainerteams der zweiten und dritten Mannschaft stehen für die Saison 2026/27 fest. Dabei setzt der Verein sowohl auf neue Impulse als auch auf bewährte Kontinuität.

Neuer Cheftrainer der zweiten Mannschaft wird Oliver Waldvogel. Oli bringt bereits umfangreiche Erfahrung als Trainer mit. Unter anderem war er Spielertrainer beim FC Gutmadingen II sowie zuletzt Trainer der Damenmannschaft des Zeller FV 2 in der Landesliga. Darüber hinaus sammelte er als Spieler selbst Erfahrungen bis in die Landesliga.

Unterstützt wird er künftig von Linus Holzbach. Der junge Trainer war in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits als Co-Trainer der B-Jugend tätig und überzeugte dort insbesondere durch seine Arbeit mit jungen Spielern. Zur Saison 2026/27 folgt nun der nächste Schritt in den Herrenbereich.

Besonders freut sich Waldvogel darauf, junge Spieler weiterzuentwickeln und sie auf ihrem Weg im Herrenbereich zu begleiten – ein wichtiger Bestandteil der Philosophie des TSV Alemannia Zähringen.

Komplettiert wird das Trainerteam durch Özgür Göksungur, der bereits seit der Winterpause der vergangenen Saison als spielender Co-Trainer tätig war. Mit seiner taktischen Kompetenz und seiner Erfahrung auf dem Platz hat er bereits bewiesen, welchen Mehrwert er für die Mannschaft darstellt und bleibt daher ein wichtiger Bestandteil des Trainerteams.

Der Verein bedankt sich gleichzeitig bei Denis Jarczak, Philipp Höfer und Leon Pfeiffer, die ihre Aufgaben im Trainerteam der zweiten Mannschaft beenden. Alle drei bleiben dem TSV Alemannia Zähringen jedoch weiterhin in anderen Funktionen erhalten.

Kontinuität bei Kader 3

Auch die dritte Mannschaft setzt ihren eingeschlagenen Weg fort. Kai Schlischo wird weiterhin als spielender Cheftrainer fungieren und gemeinsam mit Co-Trainer Yannick Costentin in die zweite Saison der erst im vergangenen Jahr gegründeten Mannschaft gehen.

Bereits in der Premierensaison konnte man mit dem sechsten Tabellenplatz eine erfolgreiche Grundlage schaffen. Nun soll die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorangetrieben werden.

Vorläufig pausieren wird hingegen Nicolai Wendel, der seine Tätigkeit aus familiären Gründen zunächst niederlegt. Der TSV Alemannia Zähringen bedankt sich herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement.

Fokus auf die Entwicklung

Die sportliche Leitung rund um Denis Jarczak und Kai Schlischo freuen sich über die Zusammensetzung der Trainerteams.

„Mit Oliver konnten wir einen erfahrenen Trainer gewinnen, der hervorragend zu unserer Philosophie passt und die Entwicklung junger Spieler in den Mittelpunkt stellt. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Linus den nächsten Schritt im Verein geht und Özgür dem Trainerteam erhalten bleibt. Auch die Kontinuität bei unserer dritten Mannschaft war uns sehr wichtig. Insgesamt sehen wir uns für die kommende Saison auf allen Ebenen hervorragend aufgestellt.“

Mit den nun feststehenden Trainerteams blickt der TSV Alemannia Zähringen voller Vorfreude auf die Saison 2026/27 und die weitere Entwicklung seiner Herrenmannschaften.