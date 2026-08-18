Neue Trainerteams beim SV Gottenheim von Niklas Saier · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

v. l.: Sven Ambs (sportlicher Leiter), Hannes Kieber (sportlicher Leiter), Bujar Gashi (Trainer), Francois-Xavier Bohn (spielender Co-Trainer), Niklas Saier (sportlicher Leiter)

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Auf den Trainerbänken des SV Gottenheim geht es mit einigen personellen Veränderungen in die neue Saison, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Mannschaft gibt es Neuigkeiten. Kurz vor Beginn der Vorbereitung hat Tobias Schott sein Amt als Trainer der ersten Mannschaft niedergelegt. Der SV Gottenheim bedankt sich bei Tobias von Herzen für die vergangenen dreieinhalb Jahre, in denen gemeinsam einige schöne Erfolge gefeiert werden konnten: Etwa die Vizemeisterschaft in seinem ersten vollen Jahr und der Einzug bis ins Pokal-Viertelfinale. Danke für diese Zeit, Tobi, und alles Gute für die Zukunft!

Durch seinen Rücktritt kommt es nun zu einer Neuaufstellung auf der Trainerbank: Der bisherige Co-Trainer Bujar Gashi übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. An seiner Seite steht künftig Innenverteidiger Francois-Xavier Bohn, der als neuer spielender Co-Trainer vom FC Kandern verpflichtet wurde. Schon in den ersten Trainingseinheiten war die neue Handschrift der beiden zu spüren, und auch bei der Abteilungsleitung ist die Vorfreude groß: "Wir blicken sehr zuversichtlich auf die neue Saison und haben vollstes Vertrauen in das neue Trainerteam. Die Stimmung in der Mannschaft ist überragend, deshalb steckt viel Potenzial für eine gute Saison 2026/27 in der Truppe." Los geht's für die Erste in der Kreisliga B am 8. September. Auch bei der zweiten Mannschaft gab es eine Veränderung: Die Wege von Marc Wilmes und dem SV Gottenheim haben sich getrennt. Cheftrainer bleibt weiterhin Ingo Ochsenhirt, ihm zur Seite steht ab sofort und bis auf Weiteres Niklas Saier als neuer Co-Trainer.