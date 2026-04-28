Neue Trainerlösung bei Unterländer Drittliga-Team

FC Bülach II: Brühwiler kehrt zurück. Bei den Reserven des FC Bülach kommt es auf das Saisonende hin zu einem Wechsel an der Seitenlinie. Trainer Gian Luca Bortoluzzi und sein Assistent Roland Marsella beenden ihre Tätigkeit nach zwei Jahren. Die Nachfolgelösung beim derzeitigen Tabellensechsten der Drittliga-Gruppe 4 steht bereits fest: Der frühere Spieler (1994–1996 und 1999) Pascal «Diego» Brühwiler kehrt als Trainer des «Zwei» aufs Erachfeld zurück. Gleichzeitig übernimmt er die Funktion des Leiters Aktive und stellt sich im September an der Generalversammlung zur Wahl. Aktuell coacht der 54-Jährige noch beim Aargauer Viertligisten Windisch.

FC Baden: Für Barrera gibt es keine Zukunft. Der FC Baden muss den nächsten personellen Einschnitt verkraften: Sportchef Jürg Widmer ist nach rund zwei Jahren per sofort zurückgetreten. Als Grund nennt er zunehmenden internen Widerstand und Differenzen über die sportliche Ausrichtung. In der Winterpause war es bereits zur Trennung mit Cheftrainer Genesio Colatrella gekommen. In der Zwischenzeit steht fest: Dessen Nachfolger Eduardo Barrera wird die Mannschaft nur noch bis Saisonende betreuen. Sportlich liegt Promotion-League-Absteiger Baden als Tabellensiebter der Erstliga-Gruppe 3 deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Rückrundenbilanz von Barrera und seinem Team (10 Spiele, 8 Punkte) ist sogar eines veritablen Abstiegskandidaten.