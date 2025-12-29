 2025-12-17T10:26:01.779Z

V.links: Sportlicher Leiter Thorsten Krausse, Constanze Luibrand, Spielausschuss Martin Hils, Celine Schwer, Dorinja Weizel
Neue Trainerin zu Rückrunde beim Frauenteam des SCE

Beim Frauenteam des SC Eichstetten kommt es zur Rückrunde zu personellen Veränderungen im Trainerteam.

Sergio Meier hat aus beruflichen Gründen sein Amt als Trainer niedergelegt. Der Verein bedankt sich herzlich bei ihm für sein Engagement und seine geleistete Arbeit.

Ab der Rückrunde übernimmt Constanze Luibrand die Verantwortung als neue Trainerin der Frauenmannschaft.

Dorinja Weizel und Celine Schwer bleiben dem Team weiterhin als Spielertrainerinnen erhalten und werden Constanze Luibrand aktiv unterstützen.

Der SC Eichstetten blickt mit Zuversicht auf die kommende Rückrunde und wünscht dem gesamten Team viel Erfolg.

