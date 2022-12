Neue Trainer unterm Fürther Weihnachtsbaum SV und FC Fürth haben nach den Rücktritten fix reagiert: Jochen Ingelmann und Lucas Oppermann übernehmen

Die nächste Liga ist die Gruppenliga, und in dieser ist (noch) Lokalrivale FC Fürth am Ball. Auch bei den Roten hat der Trainerstuhl rotiert. Nachdem Daniel Pfeifer aus beruflichen Gründen zurückgetreten war, soll nun der bisherige Co-Spielertrainer Lucas Oppermann das Fürther Wunder ermöglichen und den abgeschlagenen Tabellenvorletzten zum Klassenerhalt führen. Der 36 Jahre alte Oppermann war im September vom TSV Lengfeld zu den Odenwäldern gestoßen.

Kurzum: „Ingelmann passt wie die Faust aufs Auge zum SV Fürth.“ Er habe, so weiß Biljuk, Angebote auch höherklassiger Vereine gehabt, sich aber „bewusst für den grünen Weg entschieden“. Ingelmann soll, ebenso wie Co-Trainer Patrick Geissinger, über die aktuelle Saison hinaus bis 2024 beim aktuellen Kreisoberliga-Zehnten arbeiten – und, so drückt es Valeri Biljuk aus, „Richtung nächste Liga schauen“.

Die Suche nach einem neuen Übungsleiter gestaltete sich für den SV kürzer als erwartet: Jochen Ingelmann übernimmt. Der 28 Jahre alte Jura-Student stand bislang bei der TSG 62/09 Weinheim in der Verantwortung, wurde vom abstiegsbedrohten badischen Verbandsligisten im November nach eineinhalb Jahren aber entlassen. „Wir hatten Infos eingeholt. Er wurde uns als lösungsorientierter Trainer, der sehr analytisch arbeitet, von verschiedenen Quellen beschrieben“, sagte Biljuk. Im Gespräch habe sich dieser Eindruck „komplett bestätigt“, und zwar auf allen Ebenen: menschlich, zwischenmenschlich und fachlich. „Dann haben wir zugeschlagen und sind wirklich sehr glücklich mit der Entscheidung. Er ist jemand, der sich was draufschafft, und intelligent in die Tat umsetzt“, lobt der Sportliche Leiter. Zudem vertrete er die Werte des Vereins, der ihm „nachhaltiges Arbeiten“ anbieten könne. Schließlich kann der SV nicht nur mit drei Seniorenmannschaften punkten, sondern mit einer starken Nachwuchsarbeit. Von Bambini bis zur A-Jugend haben die Grünen im Alleingang – einmalig im Kreis Bergstraße – alle Altersklassen besetzt.

So war der SV Fürth vom Rücktritt Hamza Elezovics überrascht worden. Eigentlich war eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit geplant. Der Kreisoberligist und der 48-Jährige hatten sich zum Gespräch getroffen: „Da ergab es sich, dass die Vorstellungen verschieden sind. Am nächsten Tag teilte uns Hamza leider mit, dass er sofort aufhört“, berichtete Valeri Biljuk, der Sportliche Leiter der Grün-Weißen. Um welche unterschiedlichen Auffassungen es letztlich ging, ließ Biljuk offen: „Wir wollen da nicht irgendwie weiter in die Tiefe gehen.“ Elezovic hatte erst im Sommer als Nachfolger von Ludwig Brenner sein Amt beim SV angetreten.

„Daniel Pfeifer teilte uns mit, dass er wegen seines Berufes nicht mehr in der Lage sein wird, jedes Training leiten zu können und hat uns seinen Rücktritt angeboten“, blickte FC-Vorstandsmitglied Marco Knapp zurück. Der 47 Jahre alte Pfeifer ist dienstlich auch im Ausland unterwegs. Den Rücktritt habe der FC angenommen, weil ein „Trainer in Teilzeit“ gerade im Abstiegskampf eher kontraproduktiv sei.

Dass Oppermann erst einmal bis zum Saisonende das Heft in die Hand nimmt, war für den Verein die „naheliegendste Lösung“, wie Knapp betont. Er bringe allein durch seine Fußballerkarriere (unter anderem VfL Bochum, VfB Lübeck, Waldhof Mannheim, Wormatia Worms, 162 Regionalligaspiele) eine Menge Erfahrung mit und wisse als Trainer genau, was er wolle. Knapp: „Lucas Oppermann kann Dinge klar ansprechen, was gerade im Abstiegskampf wichtig ist.“

Ein Mann an der Linie wird noch gesucht

Die Zusammenarbeit mit dem Ex-Profi – der FCF ist sein 15. Club im Seniorenbereich – ist langfristig angedacht, aber nicht unbedingt als Spielertrainer. Der FC sucht einen Mann an der Linie, wird hier eventuell eine interne Lösung präsentieren. Oppermann soll in der nächsten Runde auf jeden Fall fester Bestandteil des Trainerteams sein. Gleichzeitig machte Knapp klar: „Wir haben überhaupt keine Bedenken, mit Oppermann als Cheftrainer in die Rückrunde zu gehen. Er bringt alles mit, was wir benötigen.“

Vielleicht auch neue Spieler? Die Fürther sind in „guten Gesprächen“. Im „optimalen Fall“, so Knapp, „kriegen wir unsere drei, vier Neuen.“