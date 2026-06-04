Neue Trainer-Teams beim TuS Jevenstedt Verein setzt auf vertraute Gesichter und klare Strukturen von TuS Jevenstedt · Gestern, 19:40 Uhr · 0 Leser

Trainer-Team TuS Jevenstedt (v. l.) - Co-Trainer Robin Grell und Kevin-Miles Wardin, TT-Trainer Daniel Jeromin, Trainer Guido Wieck. – Foto: TuS Jevenstedt

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Mit Beginn der Vorbereitung Ende Juni stellt der TuS Jevenstedt die personellen Weichen für die Saison 2026/2027 neu. Sowohl die erste als auch die zweite Herrenmannschaft gehen mit neu formierten Trainerteams in die kommende Spielzeit. Dabei setzt der Verein bewusst auf vertraute Gesichter und interne Lösungen.

An der Seite von Cheftrainer Guido Wieck übernimmt Robin Grell künftig die Rolle des Co-Trainers der Ligamannschaft. Ergänzt wird das Trainerteam von Daniel Jeromin als Torwarttrainer. Zudem kehrt Kevin-Miles Wardin nach zwei Jahren beim TSV Vineta Audorf zurück an die Jevenau und wird künftig ebenfalls Verantwortung im Trainerstab übernehmen. Auch die zweite Herrenmannschaft erhält ein neues Trainerduo. Nils Schröder übernimmt erneut den Posten des Cheftrainers, den er bereits bis Sommer 2025 bekleidete. Unterstützt wird er von Lars Carstensen, der zuletzt als Co-Trainer bei Borussia 93 Rendsburg tätig war.

Für Fußballobmann Timo Görlitz stehen die Entscheidungen im direkten Zusammenhang mit der sportlichen Entwicklung beider Mannschaften. „Der Abstieg unserer ersten Mannschaft in die Verbandsliga und der Klassenerhalt der Zweiten in der Kreisliga haben uns vor neue Herausforderungen gestellt. Deshalb war uns wichtig, für beide Teams Lösungen zu finden, die sportlich und menschlich passen“, erklärt Görlitz. Ein besonderes Augenmerk legt der Verein dabei auf die neue Rolle von Robin Grell. Der ehemalige Torjäger, zuletzt Spielertrainer der zweiten Mannschaft, beendet seine aktive Laufbahn, arbeitet aktuell an seiner B-Lizenz und soll den Umbruch im Herrenbereich mitgestalten. „Robin kennt den Verein, die Mannschaften und unsere Ziele sehr genau. Er übernimmt seit Jahren Verantwortung und soll künftig noch stärker als Bindeglied zwischen den Teams wirken“, sagt Görlitz.

Die Rückkehr von Kevin-Miles Wardin sieht der TuS ebenfalls als wichtigen Schritt. Der erfahrene Führungsspieler möchte erste Erfahrungen im Trainerbereich sammeln. Sollte Not am Mann sein, wird er auch die Schuhe schnüren – dann als verlängerter Arm des Trainerteams auf dem Platz. Bei der Besetzung des Trainerpostens der zweiten Mannschaft legte der TuS besonderen Wert auf ein hohes Maß an Integrität und Identifikation. „Für uns war klar, dass wir Robin nur dann in die neue Rolle bei TuS 1 einbinden, wenn wir für TuS 2 eine starke und verlässliche Lösung finden“, betont Görlitz. „Nils kennt den Verein und die Mannschaft hervorragend. Außerdem hat er in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit Guido zusammengearbeitet.“

Das Trainerduo TuS Jevenstedt II - Lars „Keule” Carstensen (links) und Nils Schröder. – Foto: TuS Jevenstedt