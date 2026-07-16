Neue Trainer, Spieler oder Top-Spiel? Jetzt Vereinsnachricht erstellen

Optimal für deinen Bericht ist das passende Bild. Du findest die Option unter dem Tab „Bilder“, wie im unteren Screenshot dargestellt. Du hast die Wahl zwischen einem Bild aus der FuPa-Galerie oder einem eigenen Bild, das du auf deinem Computer oder Smartphone gespeichert hast. (Achtung: Bei Fotos, die nicht auf FuPa sind, müsst ihr die Bildrechte selber haben.)

(Ihr macht regelmässig Fotos von Spielen eures Vereins? So lädst du Bildergalerien hoch )

Um ein Bild aus der FuPa-Galerie zu verwenden, musst du auf den Button FuPa-Galerie klicken und den Namen deines Vereins eingeben. Daraufhin werden dir alle Galerien deines Vereins angezeigt. Wähle die passende Galerie aus und klicke auf das Bild deiner Wahl. Mit einem Klick auf das Speichersymbol kannst du das Bild für deinen Bericht übernehmen.

Schritt 4: Online stellen

Bist du mit deinem Bericht zufrieden, stelle ihn einfach online. Dazu musst du auf der Hauptseite der Vereinsnachricht auf „online“ klicken. Der Button färbt sich grün und deine „News“ sind nun online. Die Vereinsnachricht erscheint dann unter „News“ auf eurer Vereinsseite.

Unsere Redaktion wird anschliessend benachrichtigt und verlinkt deinen Text dann ggf. auf der entsprechenden Kreisseite oder Ligenseite. Bei Rückfragen oder Anmerkungen schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an zuerich@fupa.net oder redaktion@regional-fussball.ch.

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