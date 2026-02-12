Neue Trainer sollen den Spaß zurückbringen

Nach dem Rücktritt der Trainer Daniel Vöhringer und Thomas Wasser hat der ATSV Pirkensee-Ponholz die Nachfolge geregelt. Dabei wird die Mannschaft zunächst von Askin Ergül übernommen, der den Staffelstab im Sommer an Admir Hodzic weitergeben wird. Askin Ergül hat schon an vielen Standorten im Landkreis Schwandorf trainiert und freut sich auf die neue Aufgabe:
Wie kam der Kontakt mit dem ATSV zu Stande und warum hast Du Dich für diese Aufgabe entschieden?
Askin Ergül (54): Wir haben bereits im Sommer gesprochen, da hat es noch nicht geklappt, was aber kein Problem war. Vor ca. drei Wochen hat mich Betreuer Roland Rauscher kontaktiert und gefragt, ob Interesse besteht. Wir sind dann schnell zusammengekommen und dabei wurde von Abteilungsleiter Tobias Schiller klar kommuniziert, dass mein Einsatz für Rückrunde sein soll. Ich soll die Mannschaft trainieren, für gute Fitness und Spaß sorgen. Genau diesen Spaß, ohne Druck und befreit aufzuspielen, möchte ich wieder in das Team bringen. Dafür können wir auch mal ganz was Anderes probieren, um zu sehen, ob das besser funktioniert. Nach einem Jahr Pause ist dieser kurze Zeitraum genau richtig, um zu sehen, ob es noch passt und ob ich das Feuer noch habe.
Wieso warst Du bereit, die Mannschaft in dieser schwierigen Situation zu übernehmen und welches Ziel hast Du Dir gesetzt?
Es ist eine reizvolle Aufgabe, die Mannschaft genau jetzt zu übernehmen, wo sie von der Liga und eventuell auch von den eigenen Fans bereits totgesagt ist. Ich freue mich trotzdem nochmal alles zu versuchen, um das bestmöglichste Ergebnis herauszuholen. Den ein oder anderen Kandidaten im Meisterrennen können wir noch ärgern. Wir wollen nicht die Punktelieferanten in der Rückrunde sein und unsere eigenen Punkte holen, die eventuell noch nötig sind, um einen Relegationsplatz zu ergattern. Im Fußball ist alles möglich. Das Ziel ist diesen Relegationsplatz zu erreichen. Ich fände es persönlich schade, wenn der Verein absteigt und hoffe, dass die Zuschauer motiviert sind und die Spieler unterstützen. Ich möchte, dass die Spieler das in Leistung wieder zurückzahlen.
Welche Erwartungen hast Du an die Mannschaft?
Die Erwartungshaltung an die Mannschaft ist, dass die Jungs, die da sind, sich selbst nicht aufgegeben haben und alles dafür tun, in den restlichen Spielen die besten Ergebnisse herauszuholen. Jeder soll in der Situation, in der wird sind, den Fußball mehr in den Fokus nehmen. Die Spieler sollten im Training, in den Vorbereitungs- und Punktspielen alles dafür tun. Sie sollen nun dem Verein das zurückgeben, was er ihnen bisher gegeben hat.
Admir Hodzic war seit seinem Einstieg in das Trainergeschäft durchgängig beim FC Labertal beschäftigt und das bereits seit über acht Jahren, eine beeindruckende Zahl im Trainerbereich. Auch er ist gespannt auf seinen neuen Verein:
Warum hast Du Dich nach der langen Zeit beim FC Labertal dazu entschieden zum ATSV Pirkensee-Ponholz zu wechseln?
Admir Hodzic (41): Ich habe acht Jahre in Labertal trainiert und mit Tobias Schiller wegen der Vereinbarung eines Testspiels telefoniert. Dadurch sind wir ins Gespräch gekommen und das ist sehr positiv verlaufen. Der ATSV Pirkensee-Ponholz ist ein sehr interessanter Verein und liegt näher an meiner Wohnung. Mich juckt es, etwas Neues aufzubauen.
Die sportliche Situation für die nächste Saison ist ungewiss. Warum hast Du Dich für diese schwere Aufgabe entschieden?
Ich habe einfach Lust auf PiPo, egal ob Kreisliga oder Kreisklasse. Ich kann hier etwas aufbauen. Als ich in Labertal angefangen habe, war die Situation ähnlich und auch da haben wir es geschafft. Mit einer jungen Mannschaft, je nachdem wie wir sie zusammenbekommen, möchte ich ein neues Projekt aufbauen.
Acht Jahre als Trainer beim selben Verein sind sehr lange. Hast Du wieder vor, so lange zu bleiben?
Acht Jahre sind schon eine Hausnummer als Trainer, da muss schon alles passen, um solange bei einem Verein bleiben zu können. Aber auch hier habe ich vor, länger zu bleiben und hoffe, dass es positiv läuft.
Bisher warst Du Spielertrainer. Hast Du beim ATSV auch wieder vor, aufs Feld zu gehen?
Das ist nicht geplant, aber bei Verletzungen oder Urlaubern kann ich mir vorstellen, ein bis zweimal aufzulaufen. Aber im Alter von 41 Jahren reicht es dann auch mal.
Auf was freust Du Dich hier besonders?
Ich habe aus den Gesprächen mit Tobias Schiller schon erfahren, dass die Spieler hier alle einen tollen Charakter haben. Ich freue mich deshalb besonders darauf mit ihnen zu arbeiten und hoffe, dass sie für die nächste Saison alle Bord bleiben.