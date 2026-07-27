Neue Trainer, junge Teams, große Ambitionen: Der Krone Pokal

Von morgigen Dienstag, 28. Juli, bis Sonntag, 2. August 2026, findet auf dem Sportgelände in Unterschmeien der 8. Krone Pokal statt. In der Herbert Kaut GmbH Gruppe treten die Gastgeber und B-Ligist der SGM Schmeien/Sigmaringen, der A-Ligist SG Heinstetten sowie der Bezirksligist FC Krauchenwies gegeneinander an und kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. In der Schütz & Musch GmbH Gruppe treffen die neu gegründete Spielgemeinschaft FC 99/FC Laiz aus der Kreisliga A sowie die beiden Bezirksligisten TSV Harthausen/Scher und SG Heuberg aufeinander.
Bei den Gastgebern gab es zur neuen Saison einen Wechsel auf der Trainerbank. Für Sascha Jany und Bernhard Höfler übernahmen Alexander Hoch und Mike Senft das Kommando. Während Senft künftig als Trainer an der Seitenlinie fungiert, soll der ehemalige Krauchenwieser Hoch die Mannschaft auf dem Platz führen. „Aktuell steht noch das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Die Trainingsbeteiligung liegt derzeit im Schnitt bei 23 bis 25 Spielern, und die Jungs ziehen hervorragend mit“, berichtet Senft. Die Vorfreude auf die ersten Spiele unter Wettkampfbedingungen ist groß.: „Ich freue mich darauf, dass es endlich wieder losgeht. Der Krone Pokal ist für uns ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung und ein Highlight für die Spieler. Für das Team ist das Turnier eine erste Standortbestimmung.“ Mit Blick auf die kommende Saison in der Kreisliga B erwartet Senft einen ausgeglichenen Titelkampf. „Für uns geht es zunächst darum, als Mannschaft zusammenzuwachsen, unsere Spielidee zu verinnerlichen und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen können.“
In der Gruppenphase kommt es am Mittwoch für Alexander Hoch gleich zum Duell mit seinen ehemaligen Kollegen vom FC Krauchenwies. FCK-Trainer Jörg Schreyeck möchte den Krone Pokal nutzen, um die Mannschaft weiter einzuspielen und die personellen Veränderungen – unter anderem den Abgang von Hoch – bestmöglich aufzufangen. „Uns ist bewusst, dass die neuen Spieler, die größtenteils aus der A-Jugend zu uns gestoßen sind, noch Zeit benötigen, um sie optimal in die Mannschaft integriert zu werden“, erklärt Schreyeck. In der Bezirksliga sieht der FCK-Trainer den SV Sigmaringen als klaren Titelanwärter. „Ich freue mich auf die Derbys gegen Sigmaringen und Hohentengen. Mit unserer verjüngten Mannschaft ist das Ziel, die Saison im gesicherten Mittelfeld abzuschließen.“
Im letzten Spiel der Vorrunde trifft der FC Krauchenwies auf den A-Ligisten SG Heinstetten aus dem Bezirk Zollern-Schwarzwald. Bereits im vergangenen Jahr standen sich beide Teams im Halbfinale des Krone Pokals gegenüber – damals setzte sich der Bezirksligist deutlich mit 5:0 durch. „Natürlich hoffen wir, dem ein oder anderen Favoriten beim Krone Pokal ein Schnippchen schlagen zu können“, sagt SG-Trainer Frank Dilger. „Das Teilnehmerfeld ist in diesem Jahr so stark besetzt wie selten zuvor. Genau solche Spiele braucht man, um den eigenen Leistungsstand frühzeitig einschätzen zu können.“ In der Kreisliga A peilt Dilger mit seiner Mannschaft eine Platzierung unter den besten fünf Teams an. „Durch die Reduzierung auf drei A-Ligen, die Bezirksligaabsteiger TSV Laufen und RW Ebingen sowie die Relegationsteilnehmer TSV Benzingen und SV Heiligenzimmern ist eine außergewöhnlich starke Kreisliga entstanden.“ Dilger geht inzwischen in seine fünfte Spielzeit bei der SGM und hat weiterhin große Freude an der Arbeit mit der Mannschaft. „In den vergangenen Jahren konnten wir viele junge Spieler erfolgreich integrieren. Es ist schön zu sehen, wie sich das Team von Saison zu Saison weiterentwickelt.“
Titelverteidiger beim diesjährigen Krone Pokal ist die SG Heuberg. Die Mannschaft von Marc Miller gewann das Vorjahresfinale gegen den FC Krauchenwies im Elfmeterschießen mit 4:3 und sicherte sich damit den Turniersieg. Hinter der SG Heuberg liegt eine erfolgreiche Saison, die mit dem Aufstieg in die Bezirksliga gekrönt wurde. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt in einer enorm starken Bezirksliga“, erklärt Miller. Durch das Karriereende der drei Leistungsträger Mike Gabler, Dennis Bosch und Tobias Sessler sowie den Zugängen von drei A-Jugendspielern und Adrian Schütz (SG Bronnen) wird der Kader deutlich verjüngt. „Wir haben in der kommenden Saison eine sehr junge Mannschaft und wollen an den neuen Herausforderungen wachsen. Die Jungs müssen sich schnell an die gestiegene Qualität und das höhere Tempo gewöhnen“, gibt Miller die Richtung vor. In der neuen Spielklasse warten auf die SG Heuberg zahlreiche interessante Derbys, bei denen mit einer großen Zuschauerresonanz zu rechnen ist. „Mit Nusplingen, Harthausen, Straßberg und Albstadt haben wir Gegner aus der direkten Nachbarschaft. Da werden einige Highlights auf uns zukommen.“
Mit dem TSV Harthausen/Scher wartet bereits in der Gruppenphase des Krone Pokals eines dieser Derbys als Vorgeschmack. Die Scher-Kicker mussten in der Sommerpause den Abstieg aus der Landesliga verarbeiten und stehen vor einem personellen Umbruch. „Mit Matthias Endriss und Leonard Gauggel treten zwei absolute Leistungsträger der vergangenen Jahre kürzer. Beide sind für uns nicht eins zu eins zu ersetzen, weshalb wir ihre Qualität im Kollektiv auffangen müssen“, erklärt Stefan Bach, der seit November 2025 an der Seitenlinie des TSV steht. In Dominik und Marcel Kosic konnten die Verantwortlichen zwei erfahrene Spieler mit Verbands- und Landesligaerfahrung verpflichten. Zudem rücken mehrere A-Jugendspieler in den Aktivenkader auf. Als Topfavoriten auf die Meisterschaft sieht Bach seinen ehemaligen Verein TSV Straßberg. „Der Weg zur Meisterschaft wird nur über sie gehen, sie sind für mich der Topfavorit.“ Für die eigene Mannschaft steht zunächst die Stabilisierung im Vordergrund. „Oberste Priorität hat die Weiterentwicklung der Mannschaft. Wir wollen eine gute Saison spielen, in der wir wieder Spaß am Fußball haben werden.“ Beim Krone Pokal feiert Bach seine Premiere. „Ich habe ausschließlich Positives gehört und freue mich auf die Veranstaltung.“ Beim Vorbereitungsturnier peilt der TSV den Einzug ins Halbfinale an.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich Harthausen/Scher unter anderem gegen die neu gegründete SGM FC 99/FC Laiz durchsetzen. Trainiert wird die neu gegründete Spielgemeinschaft von Faruk Gül und Christian Lauria. „Die Trainingsbeteiligung ist gut und man merkt, dass jeder einzelne Spieler seinen Beitrag für eine gute Zusammenarbeit leisten möchte“, sagt Lauria. Für ihn bietet der Krone Pokal zudem die Möglichkeit, dass die neu formierte Mannschaft auch abseits des Platzes weiter zusammenwächst. In der Liga lautet das erste Ziel, schnellstmöglich als Spielgemeinschaft zusammenzufinden. Als Meisterschaftsfavoriten nennt Lauria die beiden Absteiger FV Bad Saulgau und SG Ebersbach/Blönried.