Neue Trainer, junge Teams, große Ambitionen: Der Krone Pokal von Heiko Stauß · Heute, 21:39 Uhr · 0 Leser

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Von morgigen Dienstag, 28. Juli, bis Sonntag, 2. August 2026, findet auf dem Sportgelände in Unterschmeien der 8. Krone Pokal statt. In der Herbert Kaut GmbH Gruppe treten die Gastgeber und B-Ligist der SGM Schmeien/Sigmaringen, der A-Ligist SG Heinstetten sowie der Bezirksligist FC Krauchenwies gegeneinander an und kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. In der Schütz & Musch GmbH Gruppe treffen die neu gegründete Spielgemeinschaft FC 99/FC Laiz aus der Kreisliga A sowie die beiden Bezirksligisten TSV Harthausen/Scher und SG Heuberg aufeinander.

Bei den Gastgebern gab es zur neuen Saison einen Wechsel auf der Trainerbank. Für Sascha Jany und Bernhard Höfler übernahmen Alexander Hoch und Mike Senft das Kommando. Während Senft künftig als Trainer an der Seitenlinie fungiert, soll der ehemalige Krauchenwieser Hoch die Mannschaft auf dem Platz führen. „Aktuell steht noch das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Die Trainingsbeteiligung liegt derzeit im Schnitt bei 23 bis 25 Spielern, und die Jungs ziehen hervorragend mit“, berichtet Senft. Die Vorfreude auf die ersten Spiele unter Wettkampfbedingungen ist groß.: „Ich freue mich darauf, dass es endlich wieder losgeht. Der Krone Pokal ist für uns ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung und ein Highlight für die Spieler. Für das Team ist das Turnier eine erste Standortbestimmung.“ Mit Blick auf die kommende Saison in der Kreisliga B erwartet Senft einen ausgeglichenen Titelkampf. „Für uns geht es zunächst darum, als Mannschaft zusammenzuwachsen, unsere Spielidee zu verinnerlichen und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen können.“

In der Gruppenphase kommt es am Mittwoch für Alexander Hoch gleich zum Duell mit seinen ehemaligen Kollegen vom FC Krauchenwies. FCK-Trainer Jörg Schreyeck möchte den Krone Pokal nutzen, um die Mannschaft weiter einzuspielen und die personellen Veränderungen – unter anderem den Abgang von Hoch – bestmöglich aufzufangen. „Uns ist bewusst, dass die neuen Spieler, die größtenteils aus der A-Jugend zu uns gestoßen sind, noch Zeit benötigen, um sie optimal in die Mannschaft integriert zu werden“, erklärt Schreyeck. In der Bezirksliga sieht der FCK-Trainer den SV Sigmaringen als klaren Titelanwärter. „Ich freue mich auf die Derbys gegen Sigmaringen und Hohentengen. Mit unserer verjüngten Mannschaft ist das Ziel, die Saison im gesicherten Mittelfeld abzuschließen.“ Im letzten Spiel der Vorrunde trifft der FC Krauchenwies auf den A-Ligisten SG Heinstetten aus dem Bezirk Zollern-Schwarzwald. Bereits im vergangenen Jahr standen sich beide Teams im Halbfinale des Krone Pokals gegenüber – damals setzte sich der Bezirksligist deutlich mit 5:0 durch. „Natürlich hoffen wir, dem ein oder anderen Favoriten beim Krone Pokal ein Schnippchen schlagen zu können“, sagt SG-Trainer Frank Dilger. „Das Teilnehmerfeld ist in diesem Jahr so stark besetzt wie selten zuvor. Genau solche Spiele braucht man, um den eigenen Leistungsstand frühzeitig einschätzen zu können.“ In der Kreisliga A peilt Dilger mit seiner Mannschaft eine Platzierung unter den besten fünf Teams an. „Durch die Reduzierung auf drei A-Ligen, die Bezirksligaabsteiger TSV Laufen und RW Ebingen sowie die Relegationsteilnehmer TSV Benzingen und SV Heiligenzimmern ist eine außergewöhnlich starke Kreisliga entstanden.“ Dilger geht inzwischen in seine fünfte Spielzeit bei der SGM und hat weiterhin große Freude an der Arbeit mit der Mannschaft. „In den vergangenen Jahren konnten wir viele junge Spieler erfolgreich integrieren. Es ist schön zu sehen, wie sich das Team von Saison zu Saison weiterentwickelt.“