Neue Trainer in Peiting und Rott: „Hochmotiviert“ und „gutes Gefühl“

Jeweils mit einem neuen Trainer starten die Frauenteams des TSV Peiting und des TSV Rott in die Bezirksliga-Saison 2025/26. Mit dem Verlauf der vergangenen Spielzeit waren die Verantwortlichen beider Vereine zufrieden.

Nach drei vierten Plätzen in den vergangenen Jahren landeten die Fußballerinnen des TSV Peiting in der abgelaufenen Saison auf Rang drei der Bezirksliga Süd im Bezirk Schwaben. „Wir haben eine richtig gute Hinrunde gespielt und waren Herbstmeister, aber in der Rück㈠runde haben wir dann etwas geschwächelt“, bilanzierte Johanna Seidel, die im vergangenen Herbst von Theda Smith-Eberle die technische Leitung bei den TSV-Frauen übernommen hatte.

Nach Ablauf der Spielzeit 2024/25 hieß es für die Peitingerinnen auch Abschied nehmen von Coach Andreas Kunert, der das Team drei Jahre trainiert hatte. Einen Nachfolger für ihn hat der TSV aber bereits gefunden. Stefan Kretzschmar, der zuletzt die Frauen der FT Jahn Landsberg betreute und danach eine Pause einlegte, wird neuer Coach in Peiting. „Stefan hat wieder Lust, als Trainer zu arbeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die neue Saison“, sagte Seidel, die ihr Team gut aufgestellt sieht. „Wir haben zwar drei Abgänge, aber wir bekommen auch neue Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs“, berichtete Seidel. Die Peitingerinnen starten Ende Juli mit der Vorbereitung. In der Liga – die TSV-Fußballerinnen spielen weiterhin in der Bezirksliga Süd Schwaben – geht es im September mit dem Spielbetrieb los. „Wir sind alle hochmotiviert und wollen wieder vorn mitspielen“, gab Seidel als Saisonziel aus.