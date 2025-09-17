Neue Trainer für SG Bad König/Zell und FV Mümling-Grumbach

Odenwald. Die Saison ist nicht mal zwei Monate alt, da mussten sich bereits zwei Kreisvereine einen neuen Fußballtrainer suchen. Beim Kreisoberligisten SG Bad König/Zell ersetzt Sven Koch den vor dem Saisonstart engagierten Tobias Back, der vom VfR Würzberg kam. Und in Mümling-Grumbach steht jetzt Timo Sauer auf der sportlichen Kommandobrücke.

Wie Grumbachs Sportlicher Leiter Marcel Winkler auf Nachfrage mitteilte, habe der Fußballverein sich vom bisherigen Übungsleiter Damian Ratsch (Griesheim) einvernehmlich getrennt. „Hier spielten ausschließlich private Gründe eine Rolle“, sagt Winkler. Mit Timo Sauer (vormals Trainer bei der SG Bad König/Zell) hat Winkler den Grumbacher Wunschkandidaten verpflichtet. „Wir hatten ihn schon eine ganze Zeit im Visier. Er ist ja dafür bekannt, dass er mit jungen Spielern gut arbeitet und sie zu einer Gemeinschaft zusammenfügen kann. Der Michelstädter hatte nach dem Ende seiner Trainertätigkeit in der Kurstadt eine ganze Weile pausiert und soll jetzt den A-Ligisten aus dem Tabellenkeller führen. Bei seinem Trainingsauftakt am Dienstagabend begrüßte Timo Sauer 28 Spieler am Wiesenweg.