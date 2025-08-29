Neue Trainer für neue Mannschaft: TSV Pentenried II zurück im Spielbetrieb

München - Die Fußballvereine aus dem Würmtal, die im Kreis Zugspitze beheimatet sind, hatten in den vergangenen Jahren Probleme, zwei Herrenmannschaften zu stellen. Der Gautinger SC sah sich zwischenzeitlich gezwungen, seine zweite Mannschaft komplett abzumelden, TV Stockdorf und TSV Pentenried bildeten aufgrund von Personalmangel eine Spielgemeinschaft der Reserve-Teams. Nun scheint der Trend aber wieder in die andere Richtung zu gehen.
Schon zu Beginn der vergangenen Saison gab die Gautinger Zweite ein erfolgreiches Comeback, und seit der Rückrunde stellen Stockdorf und Pentenried wieder eigenständige Reserven (wir berichteten). In der Rückrunde mussten die Pentenrieder noch außer Konkurrenz unter dem Namen TSV Pentenried III an den Start gehen. Zur neuen Saison aber ist der TSV Pentenried II offiziell zurück. Am Sonntag, 7. September (13 Uhr), bestreiten die Römerfelder ihr erstes Ligaspiel in der C-Klasse 2, zu Hause gegen die SG Biburg/SV Puchheim II.
TSV-Fußballabteilungsleiter Wolfgang Wadlinger erklärt, wie es dazu kam: „Stockdorf hatte sehr viele Leute, daher sind unsere jungen Spieler in der Spielgemeinschaft kaum noch zum Einsatz gekommen, und es bestand die Gefahr, dass sie ganz aufhören.“ Die Mannschaft wieder neu ins Leben zu rufen, habe sich in der Folge als richtige Entscheidung erwiesen.
„Bis jetzt ist es sehr gut gelaufen, wir hatten in der Rückrunde bei jedem Spiel 15 Leute im Kader. Wir haben eine gute Mischung aus jungen Spielern und Älteren, die es nicht mehr so häufig ins Training schaffen“, beschreibt Wadlinger die Situation. Als Trainer verantwortlich war zuletzt er selbst, gemeinsam mit dem seit Jahren auch als Jugendtrainer in Pentenried aktiven Anton Michl (außerdem Spieler des TSV Gilching-Argelsried). In der neuen Saison wolle man ein neues Trainerteam bilden, kündigt Wadlinger an. „Wir sind gerade dabei, das zu formen.“
Wenn du keine Zweite mehr hast, hast du irgendwann auch keine Erste mehr.
Wolfgang Wadlinger
Während der Urlaubszeit trainierten Erste (Kreisklasse) und Zweite (C-Klasse) gemeinsam unter der Leitung des neuen Herren-Cheftrainers Stefan Suchanke. „Wenn der Kader irgendwann zu groß wird, müssen wir die Gruppen im Training aber auch mal aufteilen“, so Wadlinger.
Insgesamt herrsche jedoch ein Miteinander, und einige Spieler seien auch auf dem Sprung zwischen erster und zweiter Mannschaft. „Es ist keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, wir sind eine große Gemeinschaft“, betont der Spartenchef. Dass der Verein wieder über einen großen Kader für zwei Herrenmannschaften verfügt, ist aus Wadlingers Sicht sehr wichtig. „Wenn du keine Zweite mehr hast, hast du irgendwann auch keine Erste mehr“, warnt er.
Einen festen Kader gebe es in der Zweiten aktuell noch nicht. Einige erfahrene Kicker wie etwa Michael Möhwald oder Jasper Hufnagel könnten aber Stützen des Teams bilden. Den Aufstieg gibt Wadlinger nicht als Ziel aus. Zunächst einmal gehe es darum, Kontinuität reinzubringen und guten Fußball zu spielen.
Mittelfristig sei aber klar, dass man – wie auch Nachbar GSC, auf den man nun in Doppel-Derbys am selben Tag wie das Kreisklasse-Team trifft – nicht in der C-Klasse bleiben wolle.