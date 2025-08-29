Jasper Hufnagel könnte eine Stütze des TSV Pentenried II werden – Foto: Walter Wohlrab Muenchen

Neue Trainer für neue Mannschaft: TSV Pentenried II zurück im Spielbetrieb Kreisklasse C Verlinkte Inhalte C-Klasse 2 Zugspitze Pentenried II

Nach einer Rückrunde außer Konkurrenz geht es beim TSV Pentenried II jetzt wieder bergauf. Die neue Saison soll auch ein neues Trainerteam beinhalten. München - Die Fußballvereine aus dem Würmtal, die im Kreis Zugspitze beheimatet sind, hatten in den vergangenen Jahren Probleme, zwei Herrenmannschaften zu stellen. Der Gautinger SC sah sich zwischenzeitlich gezwungen, seine zweite Mannschaft komplett abzumelden, TV Stockdorf und TSV Pentenried bildeten aufgrund von Personalmangel eine Spielgemeinschaft der Reserve-Teams. Nun scheint der Trend aber wieder in die andere Richtung zu gehen.

Schon zu Beginn der vergangenen Saison gab die Gautinger Zweite ein erfolgreiches Comeback, und seit der Rückrunde stellen Stockdorf und Pentenried wieder eigenständige Reserven (wir berichteten). In der Rückrunde mussten die Pentenrieder noch außer Konkurrenz unter dem Namen TSV Pentenried III an den Start gehen. Zur neuen Saison aber ist der TSV Pentenried II offiziell zurück. Am Sonntag, 7. September (13 Uhr), bestreiten die Römerfelder ihr erstes Ligaspiel in der C-Klasse 2, zu Hause gegen die SG Biburg/SV Puchheim II. Pentenried II wurde wieder zurück ins Leben gerufen

TSV-Fußballabteilungsleiter Wolfgang Wadlinger erklärt, wie es dazu kam: „Stockdorf hatte sehr viele Leute, daher sind unsere jungen Spieler in der Spielgemeinschaft kaum noch zum Einsatz gekommen, und es bestand die Gefahr, dass sie ganz aufhören.“ Die Mannschaft wieder neu ins Leben zu rufen, habe sich in der Folge als richtige Entscheidung erwiesen. „Bis jetzt ist es sehr gut gelaufen, wir hatten in der Rückrunde bei jedem Spiel 15 Leute im Kader. Wir haben eine gute Mischung aus jungen Spielern und Älteren, die es nicht mehr so häufig ins Training schaffen“, beschreibt Wadlinger die Situation. Als Trainer verantwortlich war zuletzt er selbst, gemeinsam mit dem seit Jahren auch als Jugendtrainer in Pentenried aktiven Anton Michl (außerdem Spieler des TSV Gilching-Argelsried). In der neuen Saison wolle man ein neues Trainerteam bilden, kündigt Wadlinger an. „Wir sind gerade dabei, das zu formen.“

Wolfgang Wadlinger, Fußballabteilungsleiter und bisheriger Interimstrainer des TSV Pentenried II – Foto: TSV Pentenried