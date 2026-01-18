Neue Trainer für Dühren und Siegelsbach

Das Trainerkarussell im Sinsheimer Fußballkreis nimmt Fahrt auf. Bei zwei Klubs beginnt im Juli jeweils ein neues Zeitalter. Björn Schweter und Kai Feßenbecker schlagen nach vier Jahren beim SC Siegelsbach ihre Zelte ab und direkt beim TSV Dühren auf. Ihr aktueller Klub hat ebenfalls schon seinen neuen Coach verpflichtet.

Als derzeitiger Dritter liegen die Siegelsbacher knapp hinter der Aufstiegsrelegation und die Dührener als Vierzehnter nur knapp vor der Abstiegsrelegation. "Wir haben gesagt, dass Dühren dann in die B-Klasse runter muss", schmunzelt Schweter. Aber natürlich hofft der 37-Jährige, "dass es nicht soweit kommt und ich glaube es auch nicht." Mehrere Neuzugänge zur zweiten Halbserie wecken Zuversicht in Dühren. Unter anderem kehrt mit Carlos Thier ein ehemaliger Stammspieler zurück, nachdem er ein halbes Jahr beruflich unterwegs gewesen ist.

Die bevorstehende Rückrunde hält ein Kuriosum für die scheidenden Trainer bereit. Sie können nämlich selbst dafür sorgen, dass sie im Sommer als B-Klassen-Coaches starten. "Wir haben in den Gesprächen mit Dühren auch das Thema Relegation angerissen", sagt Schweter.

Die Blickrichtung 2026/27 verspricht jedoch einen Aufwind bei den in dieser Saison personell arg gebeutelten Dührenern, die in der Vorrunde die Partie beim TSV Ittlingen wegen Spielermangels absagen mussten. "Es kommen insgesamt sechs Jugendspieler zu den Senioren, das hat man bei uns nur alle zehn bis fünfzehn Jahre und das weckt Aufbruchstimmung", sagt Hahn.

Der Fokus liegt klar auf der Rückrunde, der Abstieg nach drei Jahren A-Klassenzugehörigkeit soll unbedingt verhindert werden. "Wir freuen uns total auf die neue Saison, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das lediglich eine Randnotiz für uns", sagt Christoph Hahn. Dührens Teammanager, der sich zusammen mit César Thier und Peter Krauth um die sportlichen Belange beim Stadtteilklub kümmert, erläutert, "jetzt geht es um den Klassenerhalt und wir bündeln alle Kräfte, um den diesen auch zu schaffen."

Rico Unser hört nach dann sechs Jahren beim TSV auf. In die Amtszeit des 33-Jährigen fällt mit dem Double aus B-Klassen-Meisterschaft und Kreispokalsieg 2023 ein Erfolg, der im Sinsheimer Kreisfußball seinesgleichen sucht.

Mit Feßenbecker und Schweter, der mit seiner Familie in Dühren gebaut hat, kommen zwei alte Bekannte zurück. In der Saison 2019/20 half das Duo nach der Trennung von Rafael Hermida aus, ehe Unser, damals zusammen mit Marvin Ziegler und Yannick Heinlein, als Spielertrainer übernommen hat.

"Wir sind immer in gutem Kontakt geblieben", verrät Schweter, den die neue Aufgabe aus einem Grund besonders reizt: "Wir freuen uns auf die Herausforderung mit vielen neuen Spielern. Wir sind kein Trainerduo, das eine fertige Mannschaft verlangt."

Genau wie die Dührener Verantwortlichen, hebt er jedoch hervor, "dass die aktuelle Runde ganz klar Priorität genießt. Wir können unsere Zeit in Siegelsbach mit dem Aufstieg krönen und wir sind uns sicher, dass wir das schaffen können."

Neuer Siegelsbacher Coach wird Luca Di Paolo. Der 50-Jährige war bislang hauptsächlich im Mosbacher Kreis tätig und ist dort auch DFB-Stützpunkttrainer am Standort Neckarelz. Beim SC darf er eine eingespielte Mannschaft übernehmen, im Idealfall in der Kreisklasse A.

"Wir sind Kai und Björn extrem dankbar für ihre vierjährige tolle Arbeit bei uns", sagt Rolf Remmele. Der 2. Vorsitzende des SC Siegelsbach verrät: "In diesem Zeitraum sind viele Freundschaften mit den beiden entstanden." Einigkeit herrschte nun bei der Entscheidung ab Sommer getrennte Wege zu gehen. "Als wir uns zusammengesetzt haben, war das sofort für beide Seiten klar", so Remmele.

Zum Abschluss könnte es mit dem Aufstieg einen großen Erfolg zu feiern geben. Wenn es dieses Jahr aber nicht in die Kreisklasse A geht, soll das in naher Zukunft gelingen. Der 2. Vorsitzende erläutert: "In drei Jahren kommen ein paar Jugendspieler nach und von da an rücken jedes Jahr immer ein paar nach, sodass unsere Jugendarbeit Früchte tragen wird. Diese Jungs wollen wir in eine intakte Mannschaft integrieren und uns bis dahin in der A-Klasse etablieren."

Die Chancen schon zum Ende dieser Spielzeit den Aufstieg klarzumachen, sind groß. Der B-Klassen-Dritte hat über die Winterpause einige Neuzugänge, gleich vier davon aus Treschklingen, bekommen. "Die Jungs sind auf uns zugekommen und wollten kommen", sagt Remmele.

Den Kontakt zum neuen Coach hat er aufgenommen, nachdem er ein paar Tage nach dem Gespräch mit den aktuellen Trainern über einen Beitrag auf fupa.net gestoßen ist, in dem das Ende der Trainertätigkeit von Di Paolo beim Mosbacher A-Ligisten SV Wagenschwend bekanntgegeben wurde. "Wir haben uns dann unterhalten und uns sofort super verstanden", berichtet Remmele. Er sagt abschließend: "Paolo bringt eine große Erfahrung mit, hat die B-Lizenz und ist Stützpunkttrainer. Das passt."