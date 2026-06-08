Neue Trainer für die SG Wasser/Kollmarsreute zur Saison 2026/2027

Kreisl und Discher übernehmen von Gleichauf und Hodel. Vomund und Wunderle folgen auf Armbruster und Neb.
Die Verantwortlichen der SG Wasser/Kollmarsreute freuen sich, die passenden Lösungen für die Trainerpositionen in den aktiven Mannschaften für die Saison 2026/2027 präsentieren zu können.
In der zweiten Mannschaft lag der Fokus darauf, die Nachfolger von Tim Armbruster und Dietmar Neb, welche aus privaten Gründen kürzertreten möchten, intern zu suchen. Nach guten Gesprächen mit Joscha Vomund und Dominik Wunderle, war die Entscheidung klar, mit den beiden als Trainer der zweiten Mannschaft gemeinsam in die kommende Saison zu gehen. Beide sind bereits ein paar Jahre bei der SG W/K als Spieler aktiv, und kennen die Abläufe im Verein. Zum Start ihrer neuen Aufgabe als Trainer einer Herrenmannschaft, bekommen sie Unterstützung von Armbruster und Neb, welche im Hintergrund mit Rat zur Seite stehen werden.
Bei der ersten Mannschaft wurde sich für eine externe Besetzung des Trainerpostens entschieden. Hier konnte man Daniel Kreisl als Trainer für sich gewinnen. Sein Weg führte ihn über Ballrechten-Dottingen, Hausen, Waldkirch, Auggen und zuletzt Heitersheim, nun zur SG an die Elz. Mit seiner Erfahrung als Trainer, wird der 53-jährige Kreisl die Arbeit, des aus beruflichen Gründen scheidenden Trainer Manuel Gleichauf, fortführen. Unterstützend an seiner Seite, wird kommende Saison Niklas Discher als spielenden Co-Trainer agieren. Er tritt die Nachfolge von Fabian Hodel an, der sich ab dem Sommer nach 30 Jahren SG W/K, vollkommen der Familie widmen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den beiden neuen Trainern der ersten Mannschaft und sind sehr froh, Daniel bei uns in der SG willkommen heißen zu dürfen.
Bis dahin gilt es für unsere zwei aktiven Mannschaften, die laufende Saison so erfolgreich wie möglich zu beenden und den scheidenden Trainern der Ersten und Zweiten, einen erfolgreichen Abschluss zu bescheren.
Für die SG Wasser/Kollmarsreute
Lars Lehmann