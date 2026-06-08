Neue Trainer für die SG Wasser/Kollmarsreute zur Saison 2026/2027 von Lars Lehmann · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser

Kreisl und Discher übernehmen von Gleichauf und Hodel. Vomund und Wunderle folgen auf Armbruster und Neb. Die Verantwortlichen der SG Wasser/Kollmarsreute freuen sich, die passenden Lösungen für die Trainerpositionen in den aktiven Mannschaften für die Saison 2026/2027 präsentieren zu können.

v.l.n.r. Joscha Vomund (Trainer 2. Mannschaft), Lars Lehmann (Sportlicher Leiter), Dominik Wunderle (Trainer 2. Mannschaft) – Foto: Verein

In der zweiten Mannschaft lag der Fokus darauf, die Nachfolger von Tim Armbruster und Dietmar Neb, welche aus privaten Gründen kürzertreten möchten, intern zu suchen. Nach guten Gesprächen mit Joscha Vomund und Dominik Wunderle, war die Entscheidung klar, mit den beiden als Trainer der zweiten Mannschaft gemeinsam in die kommende Saison zu gehen. Beide sind bereits ein paar Jahre bei der SG W/K als Spieler aktiv, und kennen die Abläufe im Verein. Zum Start ihrer neuen Aufgabe als Trainer einer Herrenmannschaft, bekommen sie Unterstützung von Armbruster und Neb, welche im Hintergrund mit Rat zur Seite stehen werden.

v.l.n.r Lars Lehmann (Sportlicher Leiter), Daniel Kreisl (Trainer 1. Mannschaft) – Foto: Verein