Neue Trainer, drei Youngsters: Wendelskirchen startet in Saison 26/27 Beim Heimspiel gegen den SSV Weng soll ein positiver Saisonstart gelingen von SebStr · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Der SV Wendelskirchen hat eine durchwachsene Vorbereitung absolviert – Foto: Alfred Brumbauer

Neues Trainerduo, drei Talente aus der eigenen Jugend und große Vorfreude auf den Saisonstart: Beim SV Wendelskirchen beginnt heute ein neues Kapitel. Wenn die Rot-Schwarzen um 17 Uhr den SSV Weng empfangen, will der Kreisklassist den Grundstein für eine sorgenfreie Saison legen. Die Reserve eröffnet den Heimspieltag bereits zuvor.

Mit Andreas Harlander kehrt dabei ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurück. Gemeinsam mit Spielertrainer Lukas Wittmann bildet der erfahrene Fußballfachmann künftig das neue Führungsduo. Die Rot-Schwarzen blicken auf schweißtreibende Vorbereitung zurück. Die Trainingsbeteiligung stimmte die Verantwortlichen dabei besonders optimistisch. "Die Trainingsbeteiligung war richtig stark. Mehrmals standen über 30 Spieler auf dem Platz. Dazu kam ein intensives Trainingswochenende, auf dem wir viele Inhalte erarbeiten konnten. Die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen“, berichtet Teammanager Michaael Kößler. Die Ergebnisse der Vorbereitung fielen dagegen gemischt aus. Nach dem spektakulären 4:4 gegen Kreisligist Dietfurt folgten Niederlagen gegen Geratskirchen (0:1) und Arnstorf (1:2), ehe die Generalprobe gegen die SG Dornwang mit einem 2:2 endete. "Wir wissen, dass wir noch Luft nach oben haben. Es waren immer wieder richtig gute Halbzeiten dabei, aber eben noch keine Partie, in der wir über 90 Minuten komplett zufrieden waren. Das gilt es jetzt in der Punkterunde auf den Platz zu bringen“, ordnet Kößler die Testspielergebnisse ein.





Seiner Vereinsphilosophie bleibt der SV Wendelskirchen auch in dieser Saison treu. Statt auf zahlreiche externe Verstärkungen zu setzen, erhalten erneut Spieler aus der eigenen Jugend ihre Chance. Mit Konstantin Franz sowie Christoph und Jakob Diebald rücken gleich drei Eigengewächse in den Herrenbereich auf. "Die drei Jungs haben sich bereits sehr gut integriert und bringen frischen Wind in beide Mannschaften. Natürlich müssen sie sich erst an die Körperlichkeit im Herrenfußball gewöhnen, aber wir trauen ihnen diesen Schritt absolut zu“, erklärt Kößler.



