Neue Trainer bei den Wölfen

"Manuel konnte uns in den Gesprächen am meisten überzeugen. Gerade für die Ausbildung und Weiterentwicklung der überwiegend jungen Spieler, ist er die richtige Wahl, um in der Zukunft eine gute Rolle in der Gruppenliga zu spielen.", so Abteilungsleiter Patrick Gerke.

Der Inhaber der B+-Lizenz war zuletzt 2 Jahre im NLZ des 1. FC Magdeburg tätig; davor als Videoanalyst beim Regionalligisten KSV Hessen Kassel. Am gestrigen Abend unterschrieb Manuel einen Zwei-Jahresvertrag mit Option.