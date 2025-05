Neue Torjägerin verstärkt Bayer Leverkusens Fußballerinnen

„Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Wir werden hart daran arbeiten, dass es nächstes Jahr im letzten Spiel wirklich noch um etwas geht“, kündigte er an. Und es mag durchaus eine Rolle gespielt haben, dass die Leverkusenerinnen Platz vier in alle Richtungen vor ihrem letzten Pflichtspiel sicher hatten, während es für die Autostädterinnen noch um die Vize-Meisterschaft ging, die sie sich durch den Erfolg über Bayer sicherten.

Schon in der Anfangsviertelstunde stellten sie die Weichen auf Sieg, als die Leverkusenerinnen noch nicht komplett angekommen in der Partie wirkten – mit einer Ausnahme: Keeperin Friederike Repohl hatte den ersten Versuch von Nationalspielerin Jule Brand noch abgewehrt, die sich den Nachschuss jedoch nicht entgehen ließ (4.). Und vor dem dritten Gegentreffer durch Caitlin Dijkstra hatte sie einen strammen Distanzschuss von Vivien Endemann noch zur Ecke gelenkt (14.). Zwischenzeitlich hatte zudem Sveindis Jonsdottir erhöht (8.).

Statt der deutlichen Schleuder, die nun zu befürchten stand, fingen sich die Gäste anschließend jedoch und hatten mehr Chancen auf eigene Treffer, als dem VfL lieb sein konnte. Ein erster Treffer mochte den Gästen aber vor der Pause einfach nicht gelingen, obwohl sich Cornelia Kramer (16./23./33.) und Estrella Merino Gonzalez (25.) vielversprechende Möglichkeiten boten.

Der Ehrentreffer fiel schließlich noch, aber ein wenig aus dem Nichts, weil sich nach dem Seitenwechsel erst wenig tat und dann Wolfsburg eher Druck auf das Tor von Friederike Repohl machte. Aber angesichts der Moral und des Aufwands war es nicht unverdient, dass Kramer doch noch zum 1:3 traf (75.).

Bayers Trainer freute sich zumindest über den Teilerfolg, sich die zweite Hälfte gesichert zu haben. „Wir haben uns nach dem 0:3 nicht abschießen lassen, sind uns treu geblieben, haben uns richtig gute Torchancen erspielt, sind weiter mutig angelaufen. Das ist nicht selbstverständlich, weil so ein klarer Rückstand etwas mit einem macht“, weiß Pätzold.

Vielversprechende Angreiferin kommt

Die Chancenverwertung kam den Leverkusenerinnen nicht nur in Wolfsburg, sondern in der gesamten Rückrunde ein wenig in die Quere. Auch Top-Torjägerin Cornelia Kramer hätte weit mehr als ihre am Ende zwölf notierten Treffer erzielen können. Aus dem aktuellen Kader wurde für keine andere Spielerin eine zweistellige Toranzahl notiert. Allerdings konnte sich der Verein die Dienste einer solchen Angreiferin sichern.

Von RB Leipzig wechselt Vanessa Fudalla nach Ablauf ihres Vertrags ablösefrei an den Rhein. In 107 Pflichtspielen für RBL verzeichnete sie 69 Treffer, wurde im Aufstiegsjahr mit 20 Treffern Torschützenkönigin der 2. Bundesliga und hat in seither zwei Spielzeiten im Oberhaus jeweils zehnmal getroffen.

Der sportliche Leiter Achim Feifel ist von den Qualitäten der U23-Nationalspielerin überzeugt. „Mit 23 Jahren bringt sie noch großes Entwicklungspotenzial mit und kann in der Offensive auf allen Positionen eingesetzt werden. Damit passt sie sehr gut in unsere Philosophie“, ist er überzeugt.