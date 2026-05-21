Neue Torhüter: VfB Hallbergmoos verpflichtet auch Fabio di Salvo

Der Fußball-Landesligist hat seine Keeper-Baustelle geschlossen. Der 31-Jährige kommt vom TSV Eintracht Karlsfeld und bestritt dort 18 Spiele.

So schnell diese Baustelle eröffnet worden ist, so schnell konnte sie auch wieder geschlossen werden. Fußball-Landesligist VfB Hallbergmoos hat wieder zwei Torhüter für die kommende Saison. Nach der Verpflichtung des ehemaligen Drittliga-Keepers Sebastian Kolbe (30) vom Kirchheimer SC schloss sich nun auch Fabio di Salvo dem VfB an. Er kommt ebenfalls von einem Liga-Kontrahenten, und zwar dem TSV Eintracht Karlsfeld. Sein künftiger Ex-Verein muss am Samstag in der Abstiegsrelegation ein 0:2 gegen den FC Aschheim aufholen.

Fabio di Salvo (31) hat diese Saison in Karlsfeld 18 Spiele bestritten. Das ist sein höchster Einsatzwert nach der Zeit als Nummer eins beim damaligen Bezirksligisten SV Lohhof (bis 2018). Danach war er die Nummer zwei bei den Bayernligisten Unterföhring und Ismaning. In Ismaning absolvierte di Salvo vier Einsätze von Beginn an.

Überall wurde er als Teamplayer geschätzt. Nun freut sich di Salvo auf den VfB: „Es ist cool, noch einmal eine solche Aufgabe anzunehmen.“ Den sportlichen Leiter Anselm Küchle kennt er seit Studienzeiten.