 2026-06-02T03:22:52.672Z

Spielbericht

Neue Torhüter für den FC Remscheid

Doppelte Verstärkung fürs Tor: FCR Remscheid verpflichtet Jan-Luca Klein und Luka Markovic

von Stefan Busch-Tschöpe · Heute, 07:44 Uhr · 0 Leser

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Die Torwartfrage zu neuen Saison ist geklärt. Der FC Remscheid hat die Torhüterposition für die kommende Saison neu aufgestellt. Mit Jan-Luca Klein und Luka Markovic stehen ab sofort zwei junge, ambitionierte Keeper im Kader.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
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Jan-Luca Klein wechselt von Türkgücü Velbert zum FCR. Luka Markovic durchlief die eigene Jugendabteilung und rückt nun in den Seniorenbereich auf.

„Mit Jan-Luca und Luka haben wir zwei hungrige Torhüter, die sich gegenseitig pushen werden. Die Konkurrenz auf der Position tut beiden gut und hebt das Niveau im Training", teilt der Verein mit.

Der FC Remscheid e.V. freut sich auf die Zusammenarbeit mit beiden Spielern und wünscht ihnen einen guten Start.