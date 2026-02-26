Neue Tipp-Serie in der Kreisliga A2 Bochum: Dikme tippt den Spieltag

Der 18. Spieltag der Kreisliga A2 Bochum könnte interessant werden - besonders das Wittener Derby zwischen Ruhrtal und dem FSV Witten. Während Cem Dikme auf ein Unentschieden tippt, sehen ich den FSV etwas weiter vorne. – Foto: Montage / Isaija Zecevic

Neues Format in der Kreisliga A2 Bochum: Ab sofort tritt ein Spieler, Trainer oder Vereinsverantwortlicher gegen meinen Expertentipp an.

Zum Auftakt ist Cem Dikme, Trainer von Amacspor Dahlhausen, mein Gast. Seine Mannschaft mischt voll im Abstiegskampf mit – und sein Coach stellt sich nun der Prognose-Herausforderung.

3 Punkte für das exakte Ergebnis / 2 Punkte für die richtige Tendenz / Gewertet wird am Ende des Spieltags

Die Tipps zum 18. Spieltag der Kreisliga A2 kommen von Cem Dikme. – Foto: Montage / Isaija Zecevic

Den Anfang macht das Spiel am Donnerstag.

TuS Stockum – SC Weitmar 45 II

Stockum reist mit Rückenwind an: zuletzt ein 1:0-Erfolg bei Concordia Wiemelhausen II. Weitmar II war am vergangenen Spieltag spielfrei (Partie in Rüdinghausen wurde abgesagt).

Cem Dikme: 3:1

Expertentipp: 2:1

SV Herbede II – SV Langendreer 04

Herbede gewann zuletzt gegen Teutonia Ehrenfeld mit 4:3 in einem wilden Spiel. Langendreer präsentierte sich ebenfalls stabil und gewann 4:0 gegen Adler Riemke II.

Cem Dikme: 1:2

Expertentipp: 1:3

DJK Adler Riemke II – Amacspor Dahlhausen

Adler Riemke II kassierte zuletzt eine klare 0:4-Niederlage in Langendreer. Amacspor steht aktuell auf dem 14. Platz und braucht dringend Punkte. Doch trotz 94 Gegentoren nach 16 Spielen könnte Amacspor das Ding hier gewinnen. Das Hinspiel gewannen sie 5:4, der beste Torschütze der Gastgeber ist zudem abgewandert. Die Chancen stehen also nicht schlecht.

Den eigenen Verein tippt der Trainer übrigens nicht, hier bleibt es augenzwinkernd bei: „Keine Angabe 😇“.

Cem Dikme: — (Trainer tippt sein Team nicht)

Expertentipp: 5:6

RW Stiepel – Concordia Wiemelhausen II

Stiepel setzte zuletzt mit einem 6:0 gegen Ruhrtal ein Ausrufezeichen. Wiemelhausen II verlor dagegen knapp 0:1 gegen Stockum.

Cem Dikme:: 4:2

Expertentipp: 3:1

DJK Märkisch Hattingen – DJK Teutonia Ehrenfeld

Märkisch steckt weiter unten fest in der Krise, holte zuletzt aber ein 3:3 bei Kaltehardt. Ehrenfeld verlor 3:4 bei Herbede II, bewies aber Offensivqualitäten.

Cem Dikme: 1:2

Expertentipp: 1:5

FSV Witten – DJK TuS Ruhrtal Witten

Ruhrtal musste zuletzt eine deutliche 0:6-Niederlage gegen RW Stiepel hinnehmen. Der FSV setzte sich 2:0 gegen Querenburg durch. Es wird wohl ein offenes, sowie hitziges Match.

Cem Dikme: 3:3

Expertentipp: 4:3

SuS Wilhelmshöhe – TuS Querenburg

Wilhelmshöhe war zuletzt nicht im Einsatz. Querenburg verlor 0:2 gegen den FSV Witten, dürfte nun wieder gewinnen wollen. Einfach wird es jedoch nicht.

Cem Dikme: 3:2

Expertentipp: 2:2

TuRa Rüdinghausen – TuS Kaltehardt

Rüdinghausen war am vergangenen Spieltag spielfrei. Kaltehardt holte beim 3:3 gegen Märkisch Hattingen nur einen schwachen Punkt.

Cem Dikme: 2:2

Expertentipp: 4:2

Paar Worte von Cem Dikme:

„Ich wünsche allen Teams verletzungsfreie Spiele und einen fairen Wettbewerb.“

Jetzt heißt es abwarten:

Wer sammelt mehr Punkte – der Trainer von Amacspor Dahlhausen oder der Expertentipp 😁

Die Auswertung folgt nach dem Spieltag. Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg an diesem 18. Spieltag der Kreisliga A2 Bochum.