Neue Teams in der Kreisliga: Die Staffeleinteilung des KFV Wittenberg Aus dem Verband +++ Mit einer Kreisoberliga und zwei Kreisliga-Staffeln startet die neue Saison von Kevin Gehring · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Kersten

Es sind erfreuliche Nachrichten aus dem Kreisfachverband (KFV) Wittenberg. Für die neue Saison 2026/27 vermeldet der Verband mehr Teilnehmer als noch in den Jahren zuvor. Dies hat zur Folge, dass es erstmals seit der Spielzeit 2020/21 unterhalb der Kreisoberliga wieder zwei Kreisliga-Staffeln in Wittenberg geben wird.

Hanni-Solar-Kreisoberliga Die Hanni-Solar-Kreisoberliga startet in der neuen Serie wieder mit 14 Mannschaften. Von ihnen sind vier im Vergleich zur Vorsaison neu dabei. Die SG 1919 Trebitz und der SV Seegrehna kehren als Absteiger aus der Landesklasse zurück, der TSV Blau-Weiß Prettin und der SV Reinsdorf haben den Aufstieg gefeiert. Verabschiedet hat sich der SV Graf Zeppelin Abtsdorf als Kreismeister in Richtung Landesklasse. Am anderen Ende der Tabelle mussten die SG Annaburg/Lebien, der SV Allemannia Jessen II und der Malterhausener SV absteigen.

So sieht die Hanni-Solar-Kreisoberliga in der Saison 2026/27 aus SG 1919 Trebitz (Ab)

SV Seegrehna (Ab)

SV Blau-Rot Pratau

SG Blau-Weiß Nudersdorf

SV Eintracht Elster II

FC Grün-Weiß Piesteritz II

VfB Gräfenhainichen II

SV Hellas Oranienbaum

SV Einheit Wittenberg

SV Dennewitz

SV Grün-Weiß Linda

SV Grün-Weiß Wörlitz

TSV Blau-Weiß Prettin (Auf)

SV Reinsdorf (Auf) DTZ-Kreisliga Besonders erfreulich ist die Entwicklung in der DTZ-Kreisliga, die ein deutliches Teilnehmerplus verzeichnet. 19 Mannschaften haben sich für den Spielbetrieb - der deshalb zum ersten Mal seit 2020/21 wieder in zwei Staffeln aufgeteilt wird - angemeldet. Der SV Grün-Weiß Annaburg und die LSG Lebien, die zuletzt als Spielgemeinschaft in der Kreisoberliga aktiv waren, stellen nach dem Abstieg künftig wieder eigenständige Teams.