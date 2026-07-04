Neue Teams in der Kreisliga: Die Staffeleinteilung des KFV Wittenberg

Es sind erfreuliche Nachrichten aus dem Kreisfachverband (KFV) Wittenberg. Für die neue Saison 2026/27 vermeldet der Verband mehr Teilnehmer als noch in den Jahren zuvor. Dies hat zur Folge, dass es erstmals seit der Spielzeit 2020/21 unterhalb der Kreisoberliga wieder zwei Kreisliga-Staffeln in Wittenberg geben wird.
Die Hanni-Solar-Kreisoberliga startet in der neuen Serie wieder mit 14 Mannschaften. Von ihnen sind vier im Vergleich zur Vorsaison neu dabei. Die SG 1919 Trebitz und der SV Seegrehna kehren als Absteiger aus der Landesklasse zurück, der TSV Blau-Weiß Prettin und der SV Reinsdorf haben den Aufstieg gefeiert.
Verabschiedet hat sich der SV Graf Zeppelin Abtsdorf als Kreismeister in Richtung Landesklasse. Am anderen Ende der Tabelle mussten die SG Annaburg/Lebien, der SV Allemannia Jessen II und der Malterhausener SV absteigen.
So sieht die Hanni-Solar-Kreisoberliga in der Saison 2026/27 aus
Besonders erfreulich ist die Entwicklung in der DTZ-Kreisliga, die ein deutliches Teilnehmerplus verzeichnet. 19 Mannschaften haben sich für den Spielbetrieb - der deshalb zum ersten Mal seit 2020/21 wieder in zwei Staffeln aufgeteilt wird - angemeldet. Der SV Grün-Weiß Annaburg und die LSG Lebien, die zuletzt als Spielgemeinschaft in der Kreisoberliga aktiv waren, stellen nach dem Abstieg künftig wieder eigenständige Teams.
Außerdem schicken der TSV Blau-Weiß Prettin, der SV Reinsdorf und der SV Grün-Weiß Wörlitz wieder Zweitvertretungen an den Start. Um die Kreisoberliga-Aufsteiger zu ermitteln, soll es am Ende der Saison "eine separate Aufstiegsrunde geben", verkündete der KFV zur Staffeleinteilung: "Den Spielmodus gibt der Spielausschuss zum Staffeltag bekannt."
So sieht die DTZ-Kreisliga Staffel A in der Saison 2026/27 aus
So sieht die DTZ-Kreisliga Staffel B in der Saison 2026/27 aus