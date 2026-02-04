Neue Talentschmiede: A-Junioren der Upfer Buam sind die Nummer eins im Landkreis

Trainertrio von Unterpfaffenhofens A-Jugend (v.l.): Jonathan Haseneder, Maximilian Braun, Peter Grüner. – Foto: Hans Kürzl

Der SC Unterpfaffenhofen hat sich zur Top-Adresse entwickelt. Zwei Aufstiege in Serie machten die Upfer Buam attraktiv für Talente.

Unabhängig davon haben sich die Upfer Buam in ihrer Altersklasse zur unangefochtenen Nummer eins im Landkreis entwickelt und gelten inzwischen als attraktive Adresse für leistungswillige und ehrgeizige Fußballer. Trainer Maximilian Braun formuliert die Zielsetzung klar: „Unser Anspruch ist es, die Spieler in jeder Hinsicht fit für den Herrenbereich zu machen.“ Gemeinsam mit seinem Betreuerteam, zu dem neben Grüner auch Jonathan Haseneder gehört, setzt der 26-Jährige auf kontinuierliche und strukturierte Arbeit.

Mit einem Remis gegen Schwaben Augsburg verabschiedeten sich die A-Junioren des SC Unterpfaffenhofen in die Winterpause. Die Gastgeber belegen damit Rang fünf in der Landesliga, während die Gäste aus der Fuggerstadt fünf Plätze dahinter liegen. Eine Platzierung, die beim SCU mit Stolz betrachtet wird. „Die Schwaben spielen bei den Herren Regionalliga, wir vier Klassen darunter“, ordnet Co-Trainer Peter Grüner ein. Entsprechend unterschiedlich seien die Voraussetzungen in der Nachwuchsarbeit.

Braun, der in der ersten SCU-Mannschaft spielt, bringt nicht nur seine fußballerische Ausbildung bei 1860 München und dem FC Augsburg ein. Er hat dort auch verinnerlicht, wie entscheidend nachhaltiges Arbeiten im Jugendbereich ist. In Unterpfaffenhofen trug dieses Konzept Früchte: Seit Braun das Team 2022 übernommen hat, gelangen zwei Aufstiege in Serie. Damals spielte die Mannschaft noch Kreisliga – eine Spielklasse, mit der sich Talente nur schwer anziehen lassen.

Nun, im zweiten Jahr Landesliga, stellt Braun fest: „Die Spieler wissen, dass sie sich bei uns weiterentwickeln können.“ Perspektivisch traut man einigen Akteuren zu, im Herrenbereich zwischen Bezirks- und Bayernliga Fuß zu fassen. In diesem Zusammenhang wäre ein Wiederaufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga aus Sicht der Nachwuchsarbeit ein zusätzlicher Gewinn. Je höher die Liga, desto größer die die Strahlkraft für junge Spieler.

Auch das ruhige und verlässliche Umfeld in Unterpfaffenhofen spricht sich herum. Eltern wie Spieler schätzen die Rahmenbedingungen, was sich nicht zuletzt in einer konstant hohen Trainingsbeteiligung widerspiegelt. Diese fördert wiederum Konkurrenzkampf und Leistungsbereitschaft innerhalb des Teams. So hat sich Schritt für Schritt ein Kader entwickelt, den Grüner als „qualitativ sehr gut besetzt“ bezeichnet. Die A-Junioren sind inzwischen in der Lage, Ausfälle in der ersten und zweiten Mannschaft mit aufzufangen, ohne selbst deutlich an Leistungsniveau einzubüßen.

Dieses Prinzip soll auch in den jüngeren Jahrgängen fortgeführt werden. Für eine nachhaltige Entwicklung sei es entscheidend, bereits in der B- und C-Jugend ähnlich solide zu arbeiten. Jonathan Haseneder steht exemplarisch für diese Vereinsphilosophie. Der 23-Jährige ist seit dem Kindesalter beim SCU, begann früh mit der Trainertätigkeit und engagierte sich unter anderem bei Fußball-Feriencamps. (Hans Kürzl)