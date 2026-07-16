Neue Talente für den SV Hummetroth Der SV Hummetroth hat Eraldo Karaj vom SV Wehen Wiesbaden verpflichtet +++ Auch Elijah Norman Lyon vom SV Gonsenheim kommt +++ Ein Talent verlässt den Odenwald von Lutz Reubold · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Eraldo Karaj (links, gegen Nils Krämer vom 1. FC Saarbrücken) spielte mit der U19 des SV Wehen Wiesbaden in der DFB-Nachwuchsliga. – Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland

Hummetroth. Der SV Hummetroth bastelt weiter am Kader für die kommende Saison in der Hessenliga. Nachdem sich in der vergangenen Woche bereits Ex-Profi Ivan Knezevic vom Regionalligisten BFC Dynamo den Odenwäldern anschloss, vermeldete der Verein erneut Vollzug. Mit Eraldo Karaj und Elijah Norman Lyon verstärken zwei Youngster den SVH.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. SV Hummetroth: Karaj spielte schon für den SV Darmstadt 98

Karaj kommt von der U19 des Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden. Dort lief der 19-Jährige in der A-Junioren-Nachwuchsliga des DFB auf und traf in 21 Einsätzen viermal. „Karaj überzeugt mit seiner starken Technik, einer hervorragenden Übersicht und ist auf dem Platz stets anspielbar. Er spielt einfach und souverän, bringt so viel Ruhe ins Spiel“, lassen die Hummetröther über ihren Neuzugang verlauten. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte seit der U15 die Fußballschuhe beim SV Darmstadt 98 geschnürt, ehe er vor der vergangenen Saison zum SVWW wechselte. Ein weiterer Neuzugang ist Elijah Norman Lyon. Er kommt aus der U19 des SV Gonsenheim in den Odenwald. Der 18-Jährige spielte für die Mainzer in der U19-Regionalliga Südwest. „Der groß gewachsene Mittelfeldspieler überzeugt mit seiner technischen Stärke und bringt viel Potenzial für seine weitere Entwicklung mit“, teilt der SVH mit. Vor seiner Zeit in Gonsenheim war Lyon beim FC Gießen in der A-Jugend-Hessenliga am Ball.