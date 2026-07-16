Neue Talente für den SV Hummetroth

Hummetroth. Der SV Hummetroth bastelt weiter am Kader für die kommende Saison in der Hessenliga. Nachdem sich in der vergangenen Woche bereits Ex-Profi Ivan Knezevic vom Regionalligisten BFC Dynamo den Odenwäldern anschloss, vermeldete der Verein erneut Vollzug. Mit Eraldo Karaj und Elijah Norman Lyon verstärken zwei Youngster den SVH.
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SV Hummetroth: Karaj spielte schon für den SV Darmstadt 98
Karaj kommt von der U19 des Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden. Dort lief der 19-Jährige in der A-Junioren-Nachwuchsliga des DFB auf und traf in 21 Einsätzen viermal. „Karaj überzeugt mit seiner starken Technik, einer hervorragenden Übersicht und ist auf dem Platz stets anspielbar. Er spielt einfach und souverän, bringt so viel Ruhe ins Spiel“, lassen die Hummetröther über ihren Neuzugang verlauten. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte seit der U15 die Fußballschuhe beim SV Darmstadt 98 geschnürt, ehe er vor der vergangenen Saison zum SVWW wechselte.
Ein weiterer Neuzugang ist Elijah Norman Lyon. Er kommt aus der U19 des SV Gonsenheim in den Odenwald. Der 18-Jährige spielte für die Mainzer in der U19-Regionalliga Südwest. „Der groß gewachsene Mittelfeldspieler überzeugt mit seiner technischen Stärke und bringt viel Potenzial für seine weitere Entwicklung mit“, teilt der SVH mit. Vor seiner Zeit in Gonsenheim war Lyon beim FC Gießen in der A-Jugend-Hessenliga am Ball.
Kam vom 1. FC Magdeburg: Heinrich verlässt SV Hummetroth
Ein Wermutstropfen dürfte der Abschied von Talent Paul Heinrich sein. Wie bekannt wurde, verlässt der offensive Mittelfeldspieler den Verein bereits nach einer Saison wieder. Heinrich war aus der U19 des 1. FC Magdeburg nach Hummetroth gewechselt. Beim FCM hatte der 20-Jährige sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und war auch in der zweiten Mannschaft in der Oberliga zum Einsatz gekommen. Beim SV Hummetroth konnte sich Heinrich auch wegen einiger Verletzungen nicht richtig durchsetzen und spielte lediglich zwölfmal in der Hessenliga.
Im Saisonendspurt verstärkte er die zweite Mannschaft in der Kreisliga A, wo er in sechs Spielen drei Tore erzielte. In der Aufstiegsrelegation scheiterte Heinrich mit der Hummetröther Reserve im Entscheidungsspiel am SV DJK Viktoria Dieburg. Wo es ihn hinzieht, ist derzeit noch unbekannt.