Andreas Martin (links) und der FSV Prüfening bezwangen den Freien TuS. – Foto: Tobias Meier

Neue Stürmer treffen für Wildenau – Auch Etzenricht macht's deutlich Testspiele am Donnerstag: Landesliga-Duo trifft sechs respektive vier Mal +++ Sosic-Doppelpack führt Prüfening zum Sieg

Am Donnerstagabend feierten zwei nordoberpfälzer Landesligisten den ersten Sieg in der Sommervorbereitung. Jeweils ging es gegen einen Kreisligisten, jeweils war das Resultat eine klare Sache. Der SC Luhe-Wildenau ließ den 1.FC Rieden mit 6:1 von der Klinge springen und auch der SV Etzenricht machte es zu Hause deutlich, beim 4:0-Erfolg gegen den SV Raigering. Außerdem erfolgreich war Bezirksligist FSV Prüfening.



Schon im ersten Vorbereitungsspiel hatte die Elf von Spielertrainer Benny Urban spielerisch eine feine Klinge geschlagen. Einzig das Ergebnis stimmte noch nicht – weil vorne die nötige Effizienz fehlte und man hinten den einen Fehler zu viel machte. Dieses Mal lief es besser. Der SC Luhe-Wildenau landete im heimischen Stadion einen klaren Sieg gegen den letztjährigen Vizemeister der Kreisliga Süd. Hoffnung machen die Neuzugänge. Das zeigte sich auch diesmal wieder. Mit Torsten Hofbauer und Odijoni Anushervoni trugen sich zwei der neuen Stürmer in die Torschützenliste ein. Beide kamen zur Pause ins Spiel. David Bezdicka hatte den Torreigen in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack eröffnet. Außerdem trafen Felix Diermeier und Spielercoach Urban für den SC. Den Riedener Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 3:1 erzielte Niklas Süß.







Nach dem leistungsgerechten 1:1 gegen Röslau feierte auch der SV Etzenricht den ersten Sieg dieser Vorbereitung. Und ähnlich wie der Lokalrivale machte es auch der Landesliga-Rückkehrer deutlich gegen einen Vertreter aus der Kreisliga Süd. 4:0 ließ man den SV Raigering mit Neutrainer Martin Kratzer über die Klinge springen. Lukas Neumeier und Top-Torjäger Johannes Janker trafen in der ersten Halbzeit, Deniz Bock und Mirko Griesbeck in der zweiten. Eine sehr sachliche Leistung der Mannschaft von Spielertrainer Andy Wendl, der personell viel ausprobierte und zur Halbzeit achtmal wechselte. Nun fahren die Etzenrichter am Samstag zum Erdinger Meistercup nach Moosburg.







Angeführt von Doppelpacker Miro Sosic, war auch der FSV Prüfening aus der Bezirksliga Süd erfolgreich am Donnerstagabend. Der Freie TuS, ein Top-Team der Kreisliga 1, entpuppte sich als der erwartet harte Widersacher. Freuen durfte sich Prüfenings neuer Chefcoach Christoph Bächer darüber, dass die Abwehr diesmal wesentlich sattelfester agierte als noch bei der 4:6-Pleite im ersten Testspiel.





Am heutigen Freitag setzt sich der Testspielreigen in der Oberpfalz nahtlos fort. Mehr in Kürze...