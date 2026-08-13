Neue Stürmer für Wädenswil - einige Wechsel bei Red Star II

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 1 werden laufend aktualisiert.
FC Adliswil
Trainer: Ilir Buqaj
Zugänge: Gianluca Seconi (Zürich City SC), Tiago Kappeler (FC Wollishofen), Erion Metoli (FC Linth 04)
Abgänge: Ali Özkilic (Zürich City SC), Nico Diarisso (FC Wettswil-Bonstetten), Fabio Grotto (SV Höngg), Nico Diarisso (FC Wettswil-Bonstetten), Fabio Grotto (SV Höngg), Francesco De Nitti (SV Höngg)
FC Blue Stars ZH
Trainer: Federico D´Aloia, Leonardo Pangellieri
Zugänge:
Abgänge:
FC Einsiedeln
Trainer: Luca Corrado
Zugänge: Lars Auf der Maur (FC Ibach), Betim Pachuku (FC Horgen)
Abgänge: Dominik Schiendorfer (Rücktritt), Rusmir Mujanovic (Pause), Fabian Langhart (FC Einsiedeln Senioren 30+), Riccardo Sassi (FC Thalwil III), Lars Rüttimann (FC Einsiedeln II)
FC Glattbrugg
Trainer: Radoljub Baratovic
Zugänge:
Abgänge: Martin Filipovic (FC Zürich-Affoltern), Luhkeny Mendes (FC Uster)
FC Horgen
Trainer: Bastri Selishta
Zugänge: Lautaro Anfossi (FC Thalwil)
Abgänge: Muhamed Ibrahimi (FC Rüti), Betim Pachuku (FC Einsiedeln)
FC Red Star Zürich II
Trainer: Laszlo Szijjarto
Zugänge: Joshua Lutz (1. Mannschaft), Oscar Tollerton (eigener Nachwuchs), Strahinja Cvetkovic (eigener Nachwuchs), Luca Bortolotto (eigener Nachwuchs), Reamonn Dempsey (eigener Nachwuchs), Lorik Robelli (eigener Nachwuchs), Meris Sijaric (FC Dietikon II)
Abgänge: Marc Basoglu (Ausland/Pause), Erkut Sutas (FC Kloten), Anes Xhinovci (FC Unterstrass), Bledion Elezi (FC Thalwil), Matteo Wyss (FC Wiedikon)
FC Regensdorf
Trainer: Beat Studer
Zugänge: Joâo Miguel Pereira Almeida (Zürich City SC), Andrei Herlea (FC Tuggen), Giuliano Scarpa (FC Uster)
Abgänge: Lars Rauber (SV Rümlang), Bleon Asani (FC Kosova)
FC Srbija ZH
Trainer: Bojan Stojkovic
Zugänge: Dejan Peric (FC Republika Srpska), Dusko Kovacevic (FC Republika Srpska), Nino Simic (FC Dübendorf), Vuk Peric (FC Republika Srpska)
Abgänge:
FC Unterstrass
Trainer: Shaady Hasan
Zugänge: Micha Stettler (FC Unterstrass II), Anes Xhinovci (FC Red Star Zürich II), Cornel Bandli (SV Höngg), Leon Burri (SV Höngg II), Tyrese Laurence (SV Rümlang), Noah Frommelt (zuletzt FC Kosova), Adrian Toski (SC Cham Youth League A)
Abgänge: Albert Miller (FC Zürich-Affoltern), Younis Harati (FC Oerlikon/Polizei Senioren 30+), Raul Cazes (Pause), Pablo Giacobbo (FC Unterstrass II), Erion Xhinovci (SC Cham II), Murat Solakac (FC Galatasaray)
FC Urdorf
Trainer: Manuel Leite Correia
Zugänge:
Abgänge:
FC Wädenswil
Trainer: Pino Spagnuolo
Zugänge: Mazouf Mahjoub (G.S.I. Rümlang 1964), Aleandro Norelli (FC Lachen/Altendorf)
Abgänge: Kevin Egger (FC Wollerau), Robin Betschart (FC Wollerau)
FC Wiedikon
Trainer: Marco Suppa
Zugänge: Lenni Palazzo (eigener Nachwuchs), Noel Wachter (eigener Nachwuchs), Matteo Wyss (FC Red Star Zürich II)
Abgänge: Yannis Barrow (FC Thalwil), Rachad Ganiyou (FC Dietikon), Nico Wenger (FC Zürich II), Kaththegan Kuhananthan (Pause), Marc Lüthi (FC Wiedikon II)
FC Wollishofen
Trainer: Enis Ljatifi
Zugänge:
Abgänge: Tiago Kappeler (FC Adliswil)
SC Siebnen
Trainer: Tony Vanaria
Zugänge: Gianluca Galati (Ausland), Marouan Taouaf Assoudi (Ausland)
Abgänge: Mischa Harsch (Rücktritt), John Stäger (Rücktritt), Francisco Iborra De La Fuente (FC Lachen/Altendorf), Bilal Hasanbasic (FC Oberland United)
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