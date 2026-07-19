Neue Strukturen: So will Croatia nachhaltig wachsen

Was Croatia Hamburg vor hat. – Foto: red/KI

Die Entwicklung von Croatia Hamburg lässt sich nicht allein an einem Tabellenplatz festmachen. Der Verein spielte noch in den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 in der Landesliga Hansa, stieg später bis in die Kreisliga ab und arbeitete sich von dort wieder nach oben. Nach dem Aufstieg 2025 etablierte sich die erste Herren sofort in der Bezirksliga und beendete ihre erste Saison auf dem siebten Tabellenplatz.

Nun soll aus der sportlichen Rückkehr ein nachhaltiger Weg entstehen. Croatia investiert in Infrastruktur, erweitert das Trainer- und Funktionsteam und möchte jungen Spielern eine echte Perspektive geben. Die Verantwortlichen sprechen bewusst nicht von einem kurzfristigen Angriff auf einen bestimmten Tabellenplatz. Der Verein will zunächst alle Bereiche verbessern, die er selbst beeinflussen kann.

Diese Haltung soll sich durch den gesamten Verein ziehen. Croatia will nicht nur eine Mannschaft für die Saison 2026/27 zusammenstellen, sondern Strukturen aufbauen, die auch in den folgenden Jahren funktionieren.

„Wir wollen keine Tabellenplätze versprechen“, sagt der Zweite Vorsitzende Zdenko Ninkovic. „Unser Anspruch ist es, jeden Bereich, den wir selbst beeinflussen können, konsequent besser zu machen. Wenn uns das gelingt, werden die Ergebnisse daraus entstehen.“

Neues Umfeld und zusätzliche Fachkräfte

Die sichtbarste Veränderung ist der Umzug der ersten Herren. Der bisherige Platz an der Finkenau war für die Anforderungen der Mannschaft deutlich zu klein. Ab sofort trainiert und spielt Croatia auf den Ernst-Fischer-Sportplätzen in Hamm.

Parallel wird das Umfeld der Mannschaft erweitert. Zeljo Subasić unterstützt die erste Herren künftig als Betreuer und soll bei der täglichen Organisation und Begleitung des Teams helfen. Mit Gyorgy Szabo kommt ein eigener Torwarttrainer hinzu, der gezielt mit den Schlussleuten arbeiten wird.

Die sportliche Leitung liegt weiterhin beim Trainerteam Hasan Yaylaoglu und Adriano Napoli. Gemeinsam mit den weiteren Verantwortlichen sollen sie nicht nur Ergebnisse liefern, sondern eine Umgebung schaffen, in der Spieler besser werden, Verantwortung übernehmen und den Wert einer funktionierenden Gemeinschaft verstehen.

Eine weitere zentrale Rolle übernimmt Zoran Štimac als Sportlicher Koordinator. Seine Erfahrung in der Nachwuchsentwicklung soll vor allem beim Übergang junger Spieler in den Herrenfußball helfen. Der Fokus liegt auf Talenten der Jahrgänge 2006 bis 2008.

Croatia möchte sich für diese Spieler als Alternative präsentieren. Nicht mit unrealistischen Versprechen, sondern mit Training auf Herren-Niveau, Vertrauen und der Möglichkeit, über Spielzeit tatsächlich den nächsten Schritt zu machen.

Mehr als nur die erste Herren

Ninkovic begleitet als Zweiter Vorsitzender nicht nur die Entwicklung der Bezirksliga-Mannschaft. Sein Blick richtet sich auf die gesamte Struktur von Croatia Hamburg. Dazu gehören neben der Fußballabteilung auch Futsal, Handball und der Nachwuchsbereich mit derzeit acht Jugendmannschaften.

Seine Erfahrung aus Sportbusiness, Fußballumfeld und Sportmanagement soll dabei helfen, die einzelnen Bereiche besser miteinander zu verbinden. Croatia will keine isolierten Mannschaften unter einem gemeinsamen Vereinsnamen haben, sondern Strukturen schaffen, die ineinandergreifen.

Ein wichtiger Baustein ist die Verbindung zwischen der ersten und zweiten Herren. Der Verein möchte jedes Jahr Spieler aus der zweiten Mannschaft an den Bezirksliga-Kader heranführen. Gute Leistungen und kontinuierliche Entwicklung sollen mit Trainingsgelegenheiten und Einsatzzeiten belohnt werden.

Damit setzt Croatia bewusst auf interne Perspektiven. Die zweite Mannschaft soll nicht nur Unterbau auf dem Papier sein, sondern eine tatsächliche Durchlässigkeit zur ersten Herren ermöglichen.

Eine Mannschaft statt vieler Einzelinteressen

Auch bei externen Verpflichtungen verfolgt Croatia einen klaren Ansatz. Gesucht werden nicht nur Spieler, die sportlich sofort helfen können. Sie sollen menschlich zur Gruppe passen, Entwicklungspotenzial besitzen und sich mit dem Weg des Vereins identifizieren.

Ninkovic erklärt: „Wir wollen keine Ansammlung von Einzelspielern, sondern eine echte Mannschaft. Uns ist wichtig, dass sich die Spieler mit unserem Weg identifizieren, Verantwortung übernehmen und bereit sind, füreinander einzustehen. Auf und neben dem Platz.“

Die bisherigen Verpflichtungen folgen nach Vereinsangaben diesem Profil. Croatia hat sich gezielt mit jungen, technisch entwicklungsfähigen Spielern verstärkt. Ergänzend soll ein erfahrener Akteur Führungsqualität einbringen und auf sowie neben dem Platz Verantwortung übernehmen.

Konkrete Namen sollen zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden. Klar ist aber bereits die Richtung: Der bestehende Kader bleibt weitgehend zusammen und wird nicht wahllos verändert. Nach dem siebten Platz als Aufsteiger sieht Croatia keinen Grund, die gewachsene Grundlage aufzugeben.

Gemeinsam besser werden

Der strategische Anspruch des Vereins lässt sich in drei Worten zusammenfassen: gemeinsam besser werden. Das gilt auf dem Platz, neben dem Platz und für den gesamten Klub.

Croatia will keine Entwicklung überspringen. Die neue Anlage, der größere Staff und die stärkere Talentförderung garantieren noch keinen sportlichen Erfolg. Sie verbessern aber die Voraussetzungen, damit Erfolg entstehen kann.

Nach Jahren zwischen Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga hat sich der Verein wieder nach oben gearbeitet. Nun geht es darum, nicht nur auf die nächste Saison zu schauen, sondern den erreichten Stand zu festigen und weiter auszubauen.

Croatia Hamburg baut deshalb nicht allein an einer Mannschaft. Der Verein baut an einer Struktur, die junge Spieler entwickeln, erfahrene Kräfte einbinden und die verschiedenen Abteilungen näher zusammenbringen soll. Der siebte Tabellenplatz war ein starkes erstes Jahr nach dem Aufstieg. Die eigentliche Arbeit beginnt für Croatia aber jetzt.

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