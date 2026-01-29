Neue Struktur im FCC-Nachwuchsleistungszentrum

– Foto: Steffen Breitung

Mit Stefan Treitl (53) wird eine im Zielorganigramm vorgesehene, bislang jedoch vakante Position besetzt: Der Lehrer und Schulsportkoordinator an der Jenaer Sportschule übernimmt die Funktion des NLZ-Leiters. Gemeinsam mit Henning Bürger (Sportlicher Leiter) und Rico Kroker (Administrativer Leiter) soll die Nachwuchsarbeit weiterentwickelt und gezielt gestärkt werden.

Im sportlichen Bereich ergeben sich ebenfalls Anpassungen. FCC-Sportdirektor Miroslav Jovic verantwortet künftig neben der U19 auch die U17. Marc Reinhardt, 39-jähriger Inhaber der A+-Lizenz und Landestrainer des Thüringer Fußball-Verbandes, übernimmt die Trainerentwicklung sowie die Kaderplanung in den Altersklassen U13 und U12. Unterstützt wird er dabei von Willy Engelbrecht, dem Leiter der vereinseigenen Fußballschule. Henning Bürger konzentriert sich als sportlicher Leiter auf die Jahrgänge U16 bis U14.

Stefan Treitl erläutert seine neue Aufgabe: „Uns war wichtig, die immensen Herausforderungen, vor die uns die Nachwuchsarbeit immer wieder stellt, noch fokussierter und punktueller anzugehen. Und dazu zählt nicht nur die Arbeit auf dem Trainingsplatz, sondern auch die Arbeit mit unseren Trainern, deren Entwicklung und Coaching sowie viele Themen, die die schulische Ausbildung unserer Fußballerinnen und Fußballer betreffen. Gerade letztgenannten Themenfeldern werde ich mich annehmen.“