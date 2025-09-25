Neue Stärke, alte Ziele bei der SG Unadingen/Dittishausen

In den vergangenen Jahren schaffte die SG Unadingen/Dittishausen in der Fußball-Kreisliga-A den Klassenerhalt erst auf den letzten Drücker. In dieser Saison scheint sie mit der ungeliebten Tradition zu brechen.

Es braucht eigentlich nur zwei Zahlen, die den Quantensprung bei der SG Unadingen/Dittishausen veranschaulichen: Mickrige sechs Pünktchen schämten sich bis zur Winterpause der vergangenen Spielzeit auf dem Konto der Spielgemeinschaft. Dagegen platzen dort heute nach nur fünf Spieltagen zehn Zähler vor Stolz. Die sorgen für Rang zwei, nur die SG Kirchen-Hausen ist noch ein bisschen besser. "Wir haben tatsächlich einen perfekten Start hingelegt", strahlt Trainer Javier Invernot. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.