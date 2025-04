Neue sportliche Leitung beim FV Biberach

„Das Ziel war von Anfang an, dass ich die Erste Mannschaft nur vorübergehend übernehme“, erklärt Öztürk Karatas zu Beginn des Gesprächs. „Mir macht die Arbeit mit der Jugend einfach mehr Spaß.“ Dies ermöglicht ihm, seinen Fokus auf die Nachwuchsförderung zu richten, wo er seine Leidenschaft und Expertise am besten einbringen kann.

Der Verein setzt große Hoffnungen auf die beiden neuen sportlichen Leiter, die nun an Karatas' Stelle treten. „In letzter Zeit lief es in unserem Verein nicht ganz nach Plan, da unsere Fusion mit dem FC Wacker Biberach gescheitert ist“, so Karatas. „Wir waren jedoch zu 100 % davon überzeugt, dass sie funktionieren würde. In einigen Bereichen haben wir Fehler gemacht – aber das wird sich bald ändern.“ Diese Herausforderungen führten dazu, dass der FV Biberach nach Verstärkung suchte, um die sportliche Situation zu stabilisieren.

Mit Iaconisi und Moscatello hat der Verein zwei erfahrene Fußballfachleute gewonnen, die sich sowohl in der Region sehr gut auskennen als auch hervorragend im Fußball vernetzt sind.

Moscatello (40) war zuletzt mehrere Jahre sportlicher Leiter der Jugendabteilung beim FV Illertissen und hatte zuvor die Position des Sportdirektors beim SV Esperia Italia Neu-Ulm inne. Iaconisi (35 Jahre) war seit dieser Saison Sportdirektor der 2. Mannschaft des FV Illertissen II in der Landesliga Südwest und zuvor Teammanager beim FV Biberach. In seiner Jugendzeit wer er als Profi bei verschieden Vereinen aktiv.



Die Rolle von Florian Peruzzi im sportlichen Aufschwung

Ein wesentlicher Faktor für den momentanen sportlichen Erfolg des FV Biberach in der Abstiegsrunde der Landesliga Staffel 4 ist der neue Trainer, Florian Peruzzi. Karatas hatte bereits früh die Notwendigkeit erkannt, die sportlichen Fehler zu korrigieren und Lösungen zu finden. „Ich wurde gefragt, ob ich die Rolle des sportlichen Leiters übernehmen möchte. Bereits bei meinem ersten Eindruck habe ich sportliche Fehler erkannt, die dringend behoben werden mussten“, erklärt Karatas. „Nachdem wir uns leider von unserem Trainerteam trennen mussten, hatte ich die Möglichkeit, die Mannschaft einen Monat lang selbst zu trainieren. Dabei habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Probleme zu analysieren und Lösungen zu finden.“

Peruzzi, der Karatas bereits seit Jahren kennt, wurde nach dessen eigenem Urteil die richtige Wahl für die aktuelle Situation. „Ich kenne Florian Peruzzi seit Jahren und wusste, dass er verfügbar ist. Er ist genau der Richtige für die aktuelle sportliche Situation.“ In den ersten Wochen nach der Übernahme hat Peruzzi das Team stabilisiert und das Blatt gewendet. „Für diese Entscheidung habe ich anfangs viel Gegenwind erhalten – aber inzwischen weiß jeder, was für ein überragender Trainer Flo ist“, so Karatas. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass Peruzzi in der Vergangenheit hauptsächlich in der Landesliga gearbeitet hat, obwohl Karatas überzeugt ist, dass er auch eine Regionalligamannschaft führen könnte. „Flo ist ein Trainer, der ausschließlich mit erwachsenen Fußballern arbeiten kann. Da ich beruflich viel mit Fußball zu tun habe, bin ich überzeugt, dass er problemlos auch eine Regionalligamannschaft trainieren könnte.“

Die aktuelle sportliche Situation des FV Biberach

Der FV Biberach befindet sich derzeit auf dem dritten Platz der Abstiegsrunde der Landesliga Staffel 4 und blieb die letzten acht Spielen ungeschlagen. Zuletzt gelang dem Team ein 2:1-Sieg gegen den FC Mengen, ein Erfolg, der dem Team weiteren Auftrieb gibt. „In den letzten Wochen läuft es sportlich immer besser“, so Karatas. „Mit Florian Peruzzi an der Seite ist eine positive Entwicklung erkennbar.“

Die aktuelle Kaderplanung des Vereins befindet sich in einer schwierigen Phase, doch Karatas ist zuversichtlich, dass sich die Situation bald verbessern wird: „Wir werden alles daran setzen, auch für die neue Saison eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen.“

Ausblick auf die kommenden Spiele

Für den FV Biberach stehen in der kommenden Zeit noch wichtige Partien in der Abstiegsrunde an. Am 19. April 2025 trifft die Mannschaft auf den SC Türkgücü Ulm, ein Spiel, das angesichts der aktuellen Tabellenkonstellation von großer Bedeutung für den Klassenerhalt ist.



---



Das Restprogramm des FV Biberach

14. Spieltag: (H) SC Türkgücü Ulm (3.)

15. Spieltag: (A) FV Ravensburg II (7.)

16. Spieltag: (H) SV Mietingen (2.)

17. Spieltag: (A) FV Olympia Laupheim (1.)

18. Spieltag: (H) Türkspor Neu-Ulm (5.)

19. Spieltag: (A) SV Oberzell (10.)

20. Spieltag: (H) SV Hohentengen (9.)

21. Spieltag: (H) TSG Ehingen (11.)

22. Spieltag: (A) TSV 1889 Buch (6.)