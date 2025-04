Neue sportliche Leitung bei den SF Schliengen

Die Sportfreunde Schliengen definieren ihre sportliche Leitung als Bindeglied der Aktivmannschaften zur Vorstandschaft. "In das Aufgabengebiet fällt das Lösen von Problemen der Spieler untereinander oder zu den Trainern oder Vorstandschaft. Auch die Akquisition von Neuzugängen, Organisation von beispielsweise Trainingslagern und die wichtige Einbindung von Jugendspielern in den Aktivbereich ist der Job der sportlichen Leitung", so der Club.

2020 hatte Jean Rossetti das Amt des SF-Sportchefs von Gerrit Höveler übernommen. "Er konnte wichtige Spieler von unserem Verein überzeugen und jede Saison Neuzugänge präsentieren, die maßgeblich zu den Aufstiegen der vergangenen zehn Jahre beigetragen haben", so die Sportfreunde weiter. Vor einem Jahr erweiterte Yannick Klucker, Leistungsträger der Bezirksliga-Mannschaft, die sportliche Leitung, da die Organisation der 50 bis 60 Aktivspieler immer herausfordernder geworden sei. "Beide sportlichen Leiter zeichnet der gute Draht zu den Spielern sowie das gute Netzwerk im südbadischen Vereinsfussball aus. Nun hören Beide zum Saisonende auf", informierten die Schliengener.