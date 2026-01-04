🔴⚪ Neue sportliche Leitung ab 01.01.2026

Wir freuen uns sehr, ab dem 01.01.2026 mit Michael Loontiens einen neuen sportlichen Leiter in unserem Verein begrüßen zu dürfen.

Michael ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil unseres Vereins:

– engagiert im Jugendbereich als Trainer

– selbst langjähriger Bezirksliga-Spieler

– dem Verein sehr verbunden

Gemeinsam mit dem Vorstand möchten wir mit ihm den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und den Verein sportlich wie strukturell weiter nach vorne bringen.