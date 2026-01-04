🔴⚪ Neue sportliche Leitung ab 01.01.2026
Wir freuen uns sehr, ab dem 01.01.2026 mit Michael Loontiens einen neuen sportlichen Leiter in unserem Verein begrüßen zu dürfen.
Michael ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil unseres Vereins:
– engagiert im Jugendbereich als Trainer
– selbst langjähriger Bezirksliga-Spieler
– dem Verein sehr verbunden
Gemeinsam mit dem Vorstand möchten wir mit ihm den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und den Verein sportlich wie strukturell weiter nach vorne bringen.
Gleichzeitig verabschieden wir René Eschweiler, der das Amt des sportlichen Leiters bis zum 31.12.2025 ausgeübt hat.
Vielen Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie deinen Einsatz für unseren Verein. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir alles Gute.
Willkommen, Michael – danke, René.