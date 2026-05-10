Neue sportliche Führung mit Liridon Imeri bei Inter Türkspor Kiel

Liridon Imeri als Cheftrainer von Inter Türkspor Kiel in der Saison 2022/23. – Foto: Ismail Yesilyurt

Nach dem bereits besiegelten Abstieg aus der Oberliga in die Landesliga leitet Inter Türkspor Kiel einen personellen Umbruch in der sportlichen Führungsebene ein. Der Verein aus der Landeshauptstadt richtet seine Strukturen für die kommende Spielzeit grundlegend neu aus, um den Herausforderungen der Landesliga mit frischem Wind zu begegnen.

Im Zuge dieser Neuausrichtung hat sich der Verein vom langjährigen Ligamanager Bülent Seker getrennt. Der 54-Jährige galt über Jahre hinweg als eine der treibenden Kräfte im Hintergrund der "Interisti". Der Vorstand blickt auf eine intensive und engagierte Zusammenarbeit zurück: Besonders die Jahre in der Oberliga seien sportlich wie organisatorisch prägend gewesen. In der offiziellen Mitteilung bedankt sich der Verein ausdrücklich bei Seker für dessen geleistete Arbeit und den hohen persönlichen Einsatz.

Für die Position des Sportlichen Leiters konnte der Verein ein bekanntes Gesicht gewinnen: Liridon Imeri kehrt ab sofort auf den Hans-Mohr-Sportplatz zurück. Der 37-Jährige ist mit den Vereinsstrukturen bestens vertraut, da er bereits von 2022 bis 2023 für 15 Monate als Cheftrainer die Verantwortung an der Seitenlinie trug.

Imeri übernimmt künftig die sportliche Gesamtverantwortung für die erste und zweite Herrenmannschaft sowie die U19-Junioren. Sein Hauptaugenmerk wird dabei auf der Entwicklung und Neuaufstellung der Ligamannschaft liegen. Ziel ist es, eine klare Philosophie zu etablieren, den Einbau junger Spieler zu forcieren und den Verein langfristig wieder in die Erfolgsspur zu führen.

Modernisierung und neue Impulse

Der Vorstand sieht in Imeri die ideale Besetzung, um den Verein zukunftsfähig aufzustellen. Neben seiner modernen Sichtweise auf den Fußball und seinem Ehrgeiz soll er vor allem für die notwendige Strukturreform sorgen.

Die Verantwortlichen von Inter Türkspor Kiel fassen die Entscheidung wie folgt zusammen:

„Wir wollen die vergangenen Jahre wertschätzen, gleichzeitig aber auch neue Impulse setzen und unsere Strukturen modernisieren. Mit Liridon Imeri sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt“.

Mit dieser Neubesetzung blickt der Verein trotz des Abstiegs mit Zuversicht auf die kommende Saison in der Landesliga, in der ein nachhaltiger Neuanfang gelingen soll.

Der Neue Sportliche Leiter Liridon Imeri sagte folgendes zu seiner neuen Aufgabe: „Aktuell ist es bei mir einfach so, dass sich die familiäre und berufliche Situation nur schwer mit einem Trainerjob vereinbaren lässt. Die neue Aufgabe als Sportlicher Leiter passt dagegen deutlich besser zu meiner aktuellen Situation.

Deshalb war für mich dann auch relativ schnell klar, dass ich Inter gerne helfen möchte. Ich will versuchen, mit neuen Ideen und neuen Strukturen meinen Teil dazu beizutragen, den Verein schnellstmöglich wieder zurück in die Oberliga zu führen – denn ich denke, dort gehört Inter einfach hin.

Wichtig ist mir dabei aber auch zu betonen, dass so etwas niemals eine einzelne Person alleine schaffen kann. Das funktioniert nur gemeinsam als Verein. Nicht ich alleine, sondern wir alle zusammen müssen die Aufgabe anpacken, damit wir langfristig erfolgreich sein können. Unser Ziel ist es, den Verein gemeinsam wieder in die Oberliga zu führen und dort dann auch nachhaltig zu etablieren.

Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und darauf, gemeinsam mit allen Beteiligten die nächsten Schritte in die richtige Richtung zu gehen.“