Neue Sportleiterin löst gleich das Torwartproblem bei der SG Aßling/Grafing

Pässe nach Aßling oder Grafing? Dabei hatten (v.l.) Lisa Weigl, Magdalena Roth und Veronika Kraus die Wahl. – Foto: Sro

Als Tabellenführer werden die Fußballerinnen der SG Aßling/ Grafing die Punktrunde in der Bezirksliga 01 am Samstag, 14. März, fortsetzen. Zu Gast auf dem Büchsenberg wird um 15 Uhr die DJK Otting sein. Sicherlich kein Angstgegner, der dem Team von Trainer Rainer Huber einen Stein in den geplanten Weg legen dürfte.

Den beiden Vereinen stellte sich nun die Frage: Wie das Problem lösen? Nach nur kurzer Diskussion, wie die beiden Abteilungsleiter Michael Kurzmeier (Aßling) und Stefan Pfeifer (Grafing) unisono betonen, habe man sich gemeinsam mit den Spielerinnen darauf verständigt, als TSV Aßling in der Bezirksoberliga anzutreten. Die Befürchtung eines Identitätsverlustes hege man nicht, sagt Kurzmeier: „Unsere Spielerinnen werden Grafing weiter im Herzen tragen. Es bleibt eine Spielgemeinschaft. Nur die Pässe müssen zu uns, um den sportlichen Erfolgsweg zu gehen.“

Denn mittlerweile haben sich Mannschaft und Übungsleiter einem neuen Ziel verschworen: Meisterschaft – und Aufstieg. „Ja, die Mädels haben Bock drauf“, bestätigte Huber die Ambitionen, die schon länger ein Thema bei den Spielerinnen aus Aßling und Grafing gewesen seien. „Sie haben sich dafür ausgesprochen, die Möglichkeit zum Aufstieg wahrzunehmen, wenn sie sich bieten sollte.“ Eine Entscheidung mit Folgen. Denn in der angepeilten Bezirksoberliga lässt der Verband keine Spielgemeinschaften mehr zu.

„Dem wollten wir natürlich keine Steine in den Weg legen“, bestätigt Pfeifer. Es habe sogar Überlegungen gegeben, dass alle Grafingerinnen nach Aßling wechseln sollten. „Die Entscheidung haben wir den Spielerinnen überlassen.“ Denn die zweite Mannschaft, die derzeit – und auch weiterhin – als SG Grafing/Aßling in der Kreisliga antritt, hat im Falle des Aufstiegs der Ersten nicht mehr die Möglichkeit, alle Spielerinnen fürs BOL-Team abzustellen. „Nur mehr die Aßlingerinnen dürfen dann dort noch spielen“, erklärt Pfeifer.

Doch diesen Weg gehe man ebenso mit wie die Installation einer Sportlichen Leiterin. „Wir werden uns ein bisserl breiter aufstellen“, nannte Coach Rainer Huber die Verpflichtung von Eva Lochner. Michael Kurzmeier hatte die Traunsteinerin bereits im vergangenen Sommer angesprochen, ob sie sich einen Wechsel vorstellen könne. Nun seien Nägel mit Köpfen gemacht worden.

Die 36-Jährige soll „den sportlichen Erfolg verstärken“ helfen, so Kurzmeier, „die Übergänge von einem zum anderen Team organisieren“. Trainingsstrukturen überprüfen, „schauen, wer zu uns passen könnte“. Dass die Trainer dabei gewisse Kompetenzen abgeben müssten, sei klar. Kurzmeier sieht es aber vielmehr als Unterstützung der Coaches an. „Auf dem gleichen Level wie die Abteilungsleitung“ solle Lochner dafür sorgen, dass professionellere Strukturen Einzug halten. „Wir wollen aber so bleiben, wie wir sind“, betont der Aßlinger Fußballchef: „Wer zu uns kommen will, soll kommen. Wir werden weiterhin niemanden abwerben.“

Mit der neuen Personalie wird zudem ein Problem in der Zweiten gelöst. „Lochner bringt ihren Spielerpass mit und wird dort das ewige Torwartproblem lösen helfen“, so Kurzmeier erleichtert. Eine Erleichterung auch jetzt schon für die Bezirksliga-Elf: „Wir können uns noch mehr aufs Sportliche konzentrieren“, erklärt Rainer Huber, der sich Entlastung in einigen Bereichen erhofft: „Damit’s mit dem Aufstieg klappt.“