Neue Sportkommission für Zürcher Interregio-Gegner

Wie der Ostschweizer Klub aus der 2. Liga interregional (Gruppe 5), der dort unter anderem auf zahlreiche Teams aus der Region Zürich trifft, mitteilt, wurde an der letzten Vorstandssitzung entschieden, die vakante Position im Ressort "Sportliche Leitung" durch eine neu geschaffene Sportkommission zu besetzen.

Mangels adäquater Alternativen setzt sich diese Kommission aus drei bereits im Verein tätigen Personen zusammen und soll die sportliche Führung breiter abstützen sowie Entscheidungswege effizienter gestalten. Einsitz nehmen ein Vorstandsmitglied mit Zuständigkeit für das Ressort "Administratives", Trainer Ivan Martic für den Bereich "Sport" sowie Philipp Novakovic als neuer Sportchef. Novakovic fungiert künftig als Schnittstelle zwischen Vorstand und sportlichem Bereich, bleibt gleichzeitig aber weiterhin Spieler der 1. Mannschaft.