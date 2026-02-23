Neue Sportkommission für Zürcher Interregio-Gegner

Der Interregio-Verein FC Uzwil stellt seine sportliche Führung neu auf.
Wie der Ostschweizer Klub aus der 2. Liga interregional (Gruppe 5), der dort unter anderem auf zahlreiche Teams aus der Region Zürich trifft, mitteilt, wurde an der letzten Vorstandssitzung entschieden, die vakante Position im Ressort "Sportliche Leitung" durch eine neu geschaffene Sportkommission zu besetzen.
Mangels adäquater Alternativen setzt sich diese Kommission aus drei bereits im Verein tätigen Personen zusammen und soll die sportliche Führung breiter abstützen sowie Entscheidungswege effizienter gestalten. Einsitz nehmen ein Vorstandsmitglied mit Zuständigkeit für das Ressort "Administratives", Trainer Ivan Martic für den Bereich "Sport" sowie Philipp Novakovic als neuer Sportchef. Novakovic fungiert künftig als Schnittstelle zwischen Vorstand und sportlichem Bereich, bleibt gleichzeitig aber weiterhin Spieler der 1. Mannschaft.
Mit der strukturellen Anpassung will der FC Uzwil klare Zuständigkeiten schaffen und die sportliche Ausrichtung weiter stärken.
Vertrag mit Trainer verlängert
Zudem setzt der Klub auf Kontinuität an der Seitenlinie: Der Vertrag mit Trainer Ivan Martic wurde für die Saison 2026/27 verlängert.
Personell gibt es zur Rückrunde 2025/26 ebenfalls Veränderungen. Joshua Müller wechselt zur U20 des FC Wil, Kiaran Schweizer verlässt den Verein mit unbekanntem Ziel. Neu zum Team stossen derweil Denes Lakota vom FC Flawil sowie Nico Broder vom FC Vaduz II.
