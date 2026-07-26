Neue Spielgemeinschaft, Torhüter verstärkt Bezirksligist

– Foto: Alexander Sättele

Die TSF Dornhan und der SV Betzweiler-Wälde bündeln ab der Saison 2026/27 ihre Kräfte im Reservespielbetrieb. Die bisherigen zweiten Mannschaften treten künftig als SGM Betzweiler-Wälde/Dornhan an. Nach der bereits erfolgreichen Zusammenarbeit im Jugendbereich wird die Partnerschaft damit auf den Aktivenbereich ausgeweitet. Die Spielgemeinschaft soll jungen Spielern den Übergang erleichtern, Rückkehrern Spielpraxis ermöglichen und die ersten Mannschaften personell unterstützen. Trainiert und betreut wird die neue SGM von Jan-Uwe Birk und Lukas Mensak. Beide Vereine setzen damit auf eine gemeinsame, zukunftsfähige Entwicklung.

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NK Croatia Bietigheim

NK Croatia Bietigheim nimmt Samuel Ilija Nadj in den Kader für die Kreisliga A3 Enz/Murr auf. Nach seiner Zeit im Jugendbereich wagt er den Schritt in den Herrenfußball und trägt künftig das Trikot des Vereins. In Bietigheim soll Nadj die Möglichkeit erhalten, sich sportlich weiterzuentwickeln, Erfahrungen im Aktivenbereich zu sammeln und den nächsten Schritt seiner Laufbahn zu gehen. Der Verein begrüßt den Nachwuchsspieler in der Mannschaft und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison für die kommenden Aufgaben im Herrenbereich.

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TSG Ehingen

Die TSG Ehingen setzt in der Bezirksliga Donau/Iller auf Moritz Schrode. Der 19-jährige Torwart spielt seit 2021 für den Verein und sammelte in der vergangenen Saison erste Erfahrungen im Herrenbereich. Zuvor war er für die SF Kirchen, die SG Dettingen, den FV Olympia Laupheim, den SSV Ulm und den 1. FC Heidenheim aktiv. Nun gehört Schrode fest zur Herrenmannschaft. Er möchte sich sportlich weiterentwickeln und zum Erfolg des Teams beitragen. Gemeinsam soll eine starke Saison mit erfolgreichen Ergebnissen nun folgen.

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