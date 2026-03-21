Neue Spielgemeinschaft SG Basbeck-Osten/Hemmoor

Der FC Basbeck-Osten e. V. und die Fußballabteilung des SportClub Hemmoor e. V. werden zukünftig gemeinsame Wege gehen und erweitern ihre bestehende Zusammenarbeit im Jugendbereich sowie die bestehenden Spielgemeinschaften im Altseniorenbereich (Ü32 + Ü40) um eine umfassende Spielgemeinschaft für den gesamten Herrenbereich sowie ausgewählte Jugendmannschaften. Die bestehende Spielgemeinschaft der Ü32 mit dem TSV Großenwörden bleibt bestehen. Nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Monaten haben sich die Verantwortlichen beider Vereine auf diesen Schritt verständigt und eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, den Spielbetrieb langfristig zu sichern und den Fußball in Hemmoor und Osten nachhaltig zu stärken. Die Spielgemeinschaft trägt den Namen „SG Basbeck-Osten/Hemmoor“.
Die Beteiligten beschreiben den Zusammenschluss als eine Entscheidung der Vernunft. Beide Vereine stehen – wie viele Clubs im Amateurfußball – vor ähnlichen Herausforderungen: rückläufige Spielerzahlen in einigen Altersklassen, steigende organisatorische Anforderungen sowie der Wunsch, sportlich konkurrenzfähig zu bleiben.
„Uns ist wichtig, die Situation realistisch zu betrachten“, erklären Stephan Stolter, Vorsitzender des FC Basbeck-Osten sowie Jens Wilhelmi, Abteilungsleiter Fußball beim SportClub Hemmoor. „Jeder Verein hat seine eigene Geschichte, seine Traditionen und seine Identität. Diese verschwinden nicht. Aber wenn wir wollen, dass der Fußball in unserer Region auch in Zukunft eine starke Rolle spielt, müssen wir neue Wege gehen.“
Durch die Zusammenarbeit sollen zunächst im Herrenbereich stabilere Mannschaftsstrukturen entstehen. Für die Jugend wird die Entwicklung eines in die Zukunft gerichteten Jugendkonzeptes angestrebt. Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Altersklasse regelmäßig Fußball spielen zu können. Insgesamt erhoffen sich die Verantwortlichen, langfristig wettbewerbsfähige Teams im Jugend- und Herrenbereich stellen zu können.
Der Zusammenschluss ist das Ergebnis mehrerer konstruktiver Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider Vereine. Dabei wurden organisatorische Fragen und sportliche Perspektiven intensiv diskutiert. Am Ende stand die gemeinsame Überzeugung, dass das neue Konstrukt mehr Chancen als Risiken bietet. Die Gespräche waren sehr vertrauensvoll und von Respekt geprägt.
Was bedeutet die neue Konstellation? Veränderungen, aber auch neue Perspektiven. Alle Beteiligten betonen, dass Traditionen, Vereinsleben und das Engagement der Ehrenamtlichen weiterhin eine zentrale Rolle spielen werden. Gleichzeitig eröffnet die Bündelung der Kräfte neue Möglichkeiten in der sportlichen Entwicklung.
Die Verantwortlichen sehen den Zusammenschluss daher als wichtigen Schritt, um den Fußball in der Region zukunftsfähig aufzustellen. „Es ist vielleicht keine Entscheidung aus dem Bauch heraus“, heißt es von den Verantwortlichen. „Aber es ist eine Entscheidung voller Überzeugung und Blick nach vorn – im Interesse des Fußballs vor Ort.“
Der Start der Spielgemeinschaft ist zur kommenden Saison geplant. Bis dahin werden weitere organisatorische Details abzustimmen sein.