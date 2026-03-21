Neue Spielgemeinschaft SG Basbeck-Osten/Hemmoor von Marc Dankers · Heute, 08:22 Uhr · 0 Leser

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Der FC Basbeck-Osten e. V. und die Fußballabteilung des SportClub Hemmoor e. V. werden zukünftig gemeinsame Wege gehen und erweitern ihre bestehende Zusammenarbeit im Jugendbereich sowie die bestehenden Spielgemeinschaften im Altseniorenbereich (Ü32 + Ü40) um eine umfassende Spielgemeinschaft für den gesamten Herrenbereich sowie ausgewählte Jugendmannschaften. Die bestehende Spielgemeinschaft der Ü32 mit dem TSV Großenwörden bleibt bestehen. Nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Monaten haben sich die Verantwortlichen beider Vereine auf diesen Schritt verständigt und eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, den Spielbetrieb langfristig zu sichern und den Fußball in Hemmoor und Osten nachhaltig zu stärken. Die Spielgemeinschaft trägt den Namen „SG Basbeck-Osten/Hemmoor“. Die Beteiligten beschreiben den Zusammenschluss als eine Entscheidung der Vernunft. Beide Vereine stehen – wie viele Clubs im Amateurfußball – vor ähnlichen Herausforderungen: rückläufige Spielerzahlen in einigen Altersklassen, steigende organisatorische Anforderungen sowie der Wunsch, sportlich konkurrenzfähig zu bleiben.

„Uns ist wichtig, die Situation realistisch zu betrachten“, erklären Stephan Stolter, Vorsitzender des FC Basbeck-Osten sowie Jens Wilhelmi, Abteilungsleiter Fußball beim SportClub Hemmoor. „Jeder Verein hat seine eigene Geschichte, seine Traditionen und seine Identität. Diese verschwinden nicht. Aber wenn wir wollen, dass der Fußball in unserer Region auch in Zukunft eine starke Rolle spielt, müssen wir neue Wege gehen.“ Durch die Zusammenarbeit sollen zunächst im Herrenbereich stabilere Mannschaftsstrukturen entstehen. Für die Jugend wird die Entwicklung eines in die Zukunft gerichteten Jugendkonzeptes angestrebt. Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Altersklasse regelmäßig Fußball spielen zu können. Insgesamt erhoffen sich die Verantwortlichen, langfristig wettbewerbsfähige Teams im Jugend- und Herrenbereich stellen zu können.