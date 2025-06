Neue Spielgemeinschaft: RWO Alzey und TV Lonsheim einig

Suat Serbest, Rainer Scheuer, Mario Petzold und Lothar Stork besiegeln symbolisch die Spielgemeinschaft zwischen RWO Alzey und dem TV Lonsheim. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Alzey. „Nachhaltigkeit“ und „Perspektive“ sind zwei der häufigsten Worte, die an diesem Abend in der Runde fielen. Gesprochen von Vertretern der Klubs RWO Alzey und TV Lonsheim, die ab der kommenden Runde sportlich gemeinsame Sache machen wollen. Und das langfristig, wie unisono in der Kneipe im Schatten des Alzeyer Schlosses erklärt wurde.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Ein Ding der Unmöglichkeit macht plötzlich Sinn

RWO Alzey und TV Lonsheim, zwei ehemalige Protagonisten des Alzeyer Fußballs, raufen sich also Jahre nach ihren Glanzzeiten in der Oberliga beziehungsweise Verbandsliga zusammen. Das überrascht. Auch Lothar Stork, den Vorsitzenden des TV: „Vor drei Wochen hätte ich mir das nicht vorstellen können. Mittlerweile schon. Das macht Sinn“, so der Macher des damaligen Verbandsliga-Wunders von Lonsheim. Nach der vom TV Lonsheim ungewollten Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem FV Flonheim zeichnete sich beim TV ein Problem ab: Die Spielerdecke mit 15 Mann war zu dünn, um in die neue Runde zu gehen. Da kam Thorsten Hornig mit der Idee um die Ecke, künftig mit RWO Alzey zu paktieren. Ein Gedanke, der in beiden Vorständen gleich hohe Sympathie fand, skizziert Lothar Stork. Alle anderen Anwesenden, unter ihnen Alzeys Präsident Mario Petzold, die Sportlichen Leiter Suat Serbest und Rainer Scheuer, nicken zustimmend.