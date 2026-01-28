Neue Spielgemeinschaft: Positiver Start für Parkstein/Neuhaus

Die Verantwortlichen des SV Parkstein und der DJK Neuhaus können nach einem halben Jahr des Zusammenschlusses ein positives Zwischenfazit ziehen. – Foto: Matthias Sauer

Grundsätzlich kann nach dem ersten halben Jahr konstatiert werden: In ihrer

Premierensaison zeigt die Spielgemeinschaft, dass der Zusammenschluss sportlich wie organisatorisch Früchte trägt. Die neu formierte SG schickte gleich zwei Mannschaften ins Rennen. Besonders die erste Mannschaft wusste bisher durchaus zu überzeugen und überwinert in der A-Klasse West auf einem respektablen sechsten Tabellenplatz. Auch die zweite Mannschaft zeigte in der B-Klasse eine ordentliche Vorstellung und schloss die Hinrunde auf Rang acht ab. Für eine Spielgemeinschaft, die sich erst wenige Monate zuvor zusammengefunden hatte, ist das ein deutliches Signal: Die Basis stimmt.



Während die aktuelle Saison noch läuft, richtet die SG Parkstein/DJK Neuhaus den Blick längst nach vorn. Die Verantwortlichen können dabei einen wichtigen Erfolg vermelden: Cheftrainer Florian Schaumberger (28) bleibt der SG für weitere zwei Jahre erhalten. Die Vereine setzen damit bewusst auf Kontinuität, um die junge Struktur zu festigen und die sportliche Entwicklung planbar fortzuführen. Frischen Wind bringt seit Januar 2026 ein bekanntes Gesicht: Kursad Yürumez (36), ein Eigengewächs der DJK Neuhaus, übernimmt künftig die Verantwortung für die zweite Mannschaft.



Nicht nur sportlich, auch organisatorisch wird die Zukunft neu sortiert. Bei der DJK Neuhaus hat seit Anfang des Jahres Tomasz Gajda die Rolle des Abteilungsleiters übernommen. Er beerbt Michael Sauer, der das Amt zuvor innehatte. Auch hier ist der Anspruch klar: Die SG möchte die Zusammenarbeit strukturell auf stabile Beine stellen.



Im vollen Gange ist die Kaderplanung. Die SG will ihren Kader für die kommende Saison gezielt verstärken. Zahlreiche Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen bereits. Obwohl die Kaderplanungen noch nicht abgeschlossen sind, lassen die Verantwortlichen durchblicken, dass man die Weichen frühzeitig stellen möchte, um die positiven Ansätze der Herbstrunde zu untermauern.



Einen maßgeblichen Teil zur positiven Entwicklung tragen die Trainingsbedingungen bei. Die SG kann sowohl auf einen modernen Kunstrasenplatz als auch auf einen hervorragend gepflegten Rasenplatz in Neuhaus zurückgreifen. Damit stehen selbst in den Wintermonaten oder bei schlechter Witterung optimale Trainings-Voraussetzungen zur Verfügung.



Dass die Spielgemeinschaft weit mehr ist als ein Zweckbündnis, zeigt sich in der Stimmung

innerhalb der Teams. Thorsten Trinkner, Abteilungsleiter des SV Parkstein, lobt das harmonische Mannschaftsklima ausdrücklich. Die Spieler wachsen nicht nur sportlich zusammen: Aktionen wie der Christbaumverkauf in Parkstein oder die gemeinsame Weihnachtsfeier stärken das Wir-Gefühl nachhaltig.



Bevor zeitnah wieder der Ball rollt, setzte die SG auf ein vielseitiges Programm zur Stärkung des Teamgeists. Ein Hüttenwochenende, ein Dartturnier sowie eine gemeinsame Trainingseinheit bei der Tischtennisabteilung der DJK Neuhaus standen bzw. stehen auf dem Plan. Ziel ist es, die positive Entwicklung der vergangenen Monate mitzunehmen und bestens vorbereitet in die Restrückrunde der A- und B-Klasse zu starten.