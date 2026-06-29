Neue Spielgemeinschaft, Kreisliga-Trainer gehen, weiterer Zugang

– Foto: Lara Staudacher

Der FV Bellenberg aus der Kreisliga A3 Donau/Iller bedankt sich bei Simon Stöckle und Stefan Reinert. Beide Trainer prägten die abgelaufene Saison in unterschiedlichen Phasen an der Seitenlinie und stellten sich mit großem Einsatz in den Dienst des Vereins. Trotz schwieriger Hinrunde gaben Stöckle und Reinert alles für die Mannschaft und hatten Anteil daran, dass Bellenberg auch in der kommenden Saison wieder angreifen kann. Der Verein würdigt ihren Einsatz und ihr Engagement.

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SGM Mähringen/Blaustein

Die SGM Mähringen/Blaustein geht im Bezirk Alb künftig als neue Spielgemeinschaft an den Start. Aus zwei Vereinen entsteht eine gemeinsame Mannschaft, die Leidenschaft, Zusammenhalt und Gemeinschaft verbinden soll. Der erste gemeinsame Auftritt ist für den 4. Juli 2026 beim Sommerfest in Mähringen geplant. Beim traditionellen Blitzturnier steht die SGM erstmals zusammen auf dem Platz. Beide Vereine freuen sich auf den neuen Weg, spannende Spiele und gemeinsame Erfolge.

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SC Fornsbach

Der SC Fornsbach aus der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall verstärkt seine Defensive mit Kevin Schmid. Der 25-jährige Innenverteidiger wechselt vom SV Unterweissach II nach Fornsbach und soll der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität geben. Mit Ehrgeiz und Einsatzwillen möchte sich Schmid schnell im neuen Team etablieren und zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Der Verein freut sich auf den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 und die gemeinsame Zeit im blau-weißen Trikot.

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