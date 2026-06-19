Neue Spielgemeinschaft klärt die Trainerfrage

– Foto: SG Uttershausen/Lendorf

Die neue Spielgemeinschaft TSV Wabern III/Uttershausen Lendorf I hat eine zentrale Personalie für ihre sportliche Zukunft geklärt. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilt, übernimmt Gisbert Ey das Traineramt bei der neu zusammengestellten Mannschaft. Die Verantwortlichen zeigen sich erfreut darüber, für das gemeinsame Projekt einen Coach gewonnen zu haben, der Erfahrung und Engagement mitbringt.

Ey soll die Mannschaft auf ihrem Weg begleiten und weiterentwickeln. Gerade für eine neu gebildete Spielgemeinschaft ist die Besetzung der Trainerposition von besonderer Bedeutung: Es gilt, Spieler aus unterschiedlichen Strukturen zusammenzuführen, Abläufe zu entwickeln und ein gemeinsames sportliches Selbstverständnis zu schaffen. Mit Ey setzen die Verantwortlichen dabei auf Routine und Verlässlichkeit.

Die SG Wabern III/Uttershausen-Lendorf I tritt künftig in der Kreisliga B3 Schwalm-Eder an. Die neue Konstellation soll nicht nur sportlich Fuß fassen, sondern auch als gemeinsames Projekt wachsen. Dass die Verantwortlichen bereits frühzeitig die Trainerfrage klären konnten, dürfte dabei ein wichtiger Schritt sein.