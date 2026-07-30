Neue Spielgemeinschaft in der Bezirksliga und weitere Wechsel

– Foto: Andrea Wahl

Der TSV Höfingen begrüßt Niklas Palumbo zurück im Kader für die Kreisliga A2 Enz/Murr. Der 26-jährige Abwehrspieler kehrt nach einer studienbedingten Pause auf den Platz zurück und verstärkt ab sofort die Defensive. Mit seiner körperlichen Präsenz, Zweikampfstärke und defensiven Stabilität soll Palumbo der Mannschaft zusätzlichen Halt geben. Der TSV freut sich über die Rückkehr des hochmotivierten Verteidigers und heißt ihn erneut herzlich willkommen. Für die kommende Saison soll er eine wichtige Rolle im Team übernehmen.

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SGM Obersontheim/Vellberg

Mit der SGM Obersontheim/Vellberg startet in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall eine neue Spielgemeinschaft. Die beiden Vereine bündeln ihre Kräfte und schlagen gemeinsam ein neues Kapitel auf. Künftig informieren sie über ihre offiziellen Kanäle über alle Neuigkeiten rund um die Mannschaft. Die Verantwortlichen freuen sich auf die gemeinsame Zukunft, eine erfolgreiche Zusammenarbeit und die Unterstützung ihrer Fans auf und neben dem Sportplatz.

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VfL Sindelfingen

Die VfL Sindelfingen Ladies verstärken ihren Kader für die Frauen-Verbandsliga Württemberg mit Asia Di Lella. Die Neuzugangsspielerin wechselt vom VfB Stuttgart II nach Sindelfingen und möchte sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln. Gemeinsam mit ihrem neuen Team verfolgt sie das Ziel, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit mit Di Lella und heißt sie herzlich willkommen. Für die kommende Spielzeit wünschen die Sindelfingerinnen ihrer Neuzugangsspielerin viel Erfolg.

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