Neue Spielgemeinschaft im Kreis Mainz-Bingen

Schwabenheim/Appenheim. Die C-Klassen-Fußballer der TSG Schwabenheim und des SV Appenheim werden ab der Saison 2026/27 eine Spielgemeinschaft im Aktivenbereich bilden. „Die Entscheidung wurde von beiden Vereinen getroffen, um sich zukunftsfähig aufzustellen“, erläutern die beiden Sportlichen Leiter Julian Friedrich (SVA) und Sandro Mastrocola (TSG).
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Ausschlaggebend für den Zusammenschluss waren „vor allem strukturelle Entwicklungen, mit denen viele Amateurvereine konfrontiert sind. Dazu zählen demografische Veränderungen, die zunehmende Schwierigkeit, ausreichend Spieler für den Aktivenbereich zu gewinnen und dauerhaft zu binden sowie die Herausforderung, den Übergang aus den Jugendmannschaften in den Seniorenbereich nachhaltig zu gestalten“. Mit der Spielgemeinschaft wollen beide Klubs Kräfte bündeln und eine verlässliche sportliche Perspektive schaffen. Durch einen größeren Kader sollen Trainings- und Spielbetrieb langfristig abgesichert sowie Ausfälle und personelle Engpässe besser aufgefangen werden können.
Auch aus sportlicher Sicht versprechen sich die Verantwortlichen diverse Vorteile. „Eine breitere personelle Basis soll die Trainingsqualität erhöhen, den Konkurrenzkampf beleben und den Spielern bessere Entwicklungsmöglichkeiten bieten“, betonen Friedrich und Mastrocola. „Zudem erwarten wir, dass sich die Mannschaft über die gesamte Saison hinweg konstanter präsentieren kann.“ Die Verantwortlichen beider Clubs sehen in der Spielgemeinschaft „einen ganz wichtigen Schritt, um den Amateurfußball vor Ort langfristig zu erhalten und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine erfolgreiche sportliche Zukunft zu schaffen“.
Das Trainerteam bilden der Ober-Hilbersheimer Marco Albrecht (35), der bisher die Appenheimer Kicker coachte, und der Mainzer Patrick Langen (40), bislang Coach der TSG. Wer die zweite Mannschaft der neuen SG trainieren wird, steht noch nicht fest. „Hier laufen die Gespräche noch“, verrät Julian Friedrich, der den Ball total flach hält, wenn er auf etwaige Aufstiegsambitionen der Spielgemeinschaft angesprochen wird. Oberstes Ziel sei es, „zusammen zu finden, zu wachsen und die SG etablieren“.
Federführend bei der neuen SG Schwabenheim/Appenheim sind laut Friedrich die Schwabenheimer. Die Heimspiele sollen im Sommer bis Mitte September in Appenheim ausgetragen werden, „im Anschluss in Schwabenheim“.