Neue Spielgemeinschaft im Kreis Mainz-Bingen

Zwei Mannschaften vereint: TSG Schwabenheim und SV Appenheim. – Foto: Thomas Rinke - Symboldbild

Schwabenheim/Appenheim. Die C-Klassen-Fußballer der TSG Schwabenheim und des SV Appenheim werden ab der Saison 2026/27 eine Spielgemeinschaft im Aktivenbereich bilden. „Die Entscheidung wurde von beiden Vereinen getroffen, um sich zukunftsfähig aufzustellen“, erläutern die beiden Sportlichen Leiter Julian Friedrich (SVA) und Sandro Mastrocola (TSG).

Dieser Tecxt wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Ausschlaggebend für den Zusammenschluss waren „vor allem strukturelle Entwicklungen, mit denen viele Amateurvereine konfrontiert sind. Dazu zählen demografische Veränderungen, die zunehmende Schwierigkeit, ausreichend Spieler für den Aktivenbereich zu gewinnen und dauerhaft zu binden sowie die Herausforderung, den Übergang aus den Jugendmannschaften in den Seniorenbereich nachhaltig zu gestalten“. Mit der Spielgemeinschaft wollen beide Klubs Kräfte bündeln und eine verlässliche sportliche Perspektive schaffen. Durch einen größeren Kader sollen Trainings- und Spielbetrieb langfristig abgesichert sowie Ausfälle und personelle Engpässe besser aufgefangen werden können.