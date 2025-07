Neue Spielgemeinschaft: Größerer Spielerpool, kurze Wege als Vorteil

Frischer Start nach Auflösung alter Partnerschaft

Der FV Roßwag spielte in der vergangenen Saison nach der Auflösung der langjährigen Spielgemeinschaft mit dem TSV Mühlhausen allein und erreichte einen soliden 6. Platz in der Kreisliga B6. Nun geht der FVR eine neue Verbindung ein – mit dem Nachbarn TSV Nussdorf. Der TSV musste nach einer Heimniederlage gegen den FC Marbach am letzten Spieltag den direkten Abstieg aus der Bezirksliga hinnehmen und spielt künftig in der Kreisliga A3.