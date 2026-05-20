Neue Spielgemeinschaft gegründet ESV Hönebach II und SG Kleinensee/Widdershausen machen künftig gemeinsame Sache von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: ESV Hönebach

Der ESV Hönebach stellt seinen Unterbau zur kommenden Saison neu auf. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, bildet die zweite Mannschaft des ESV künftig gemeinsam mit der SG Kleinensee/Widdershausen eine Spielgemeinschaft. Das neue Team wird unter dem Namen SG Hönebach II/Kleinensee/Widdershausen antreten.

Vorausgegangen seien nach Vereinsangaben „sehr vertrauensvolle Gespräche“ zwischen den Verantwortlichen des FSV Widdershausen, des SV Kleinensee und des ESV Hönebach. Die bisherige Spielgemeinschaft aus Kleinensee und Widdershausen wird damit um die Reserve der Hönebacher erweitert. Auf den eigenständigen Spielbetrieb der ersten Mannschaft des ESV hat der Zusammenschluss keinen Einfluss. Notwendiger Schritt Aus Sicht der Hönebacher war der Schritt notwendig geworden, weil sich die personelle Situation der zweiten Mannschaft abzeichnete. „Das Grundgerüst der zweiten Mannschaft des ESV bestand in den vergangenen Jahren vor allem aus sehr erfahrenen Spielern“, erklärt ESV-Sportleiter Moritz Kreuzberg. In frühzeitigen Gesprächen sei deutlich geworden, dass einige Spieler künftig kürzertreten oder ihre Laufbahn beenden wollten. Dadurch habe Handlungsbedarf bestanden.

Die Hönebacher suchten deshalb den Austausch mit Kleinensee und Widdershausen – und trafen dort auf ähnliche Herausforderungen. Kreuzberg spricht von offenen und konstruktiven Gesprächen, an deren Ende nun eine gemeinsame Lösung steht. Auch Tobias Schäfer und Philipp Theinert, die Verantwortlichen des FSV Widdershausen und des SV Kleinensee, sehen in der neuen Spielgemeinschaft einen nachhaltigen Schritt. Angesichts des demografischen Wandels und immer weniger Nachwuchsfußballern werde es zunehmend schwieriger, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Liga bereits geklärt Sportlich bleibt die neue Mannschaft in der Kreisliga A Nord. Das steht seit dem Wochenende fest. Trainiert wird die SG Hönebach II/Kleinensee/Widdershausen in der kommenden Spielzeit von Moritz Kreuzberg, unterstützt vom spielenden Co-Trainer Alexander Rimbach.