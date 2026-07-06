Neue Spielgemeinschaft für Waldfeucht-Bocket und Braunsrath

Wie die Vereine offiziell bekannt gaben, gehen der SV Waldfeucht-Bocket und Rot-Weiß Braunsrath zur kommenden Saison gemeinsame Wege und fusionieren im Seniorenbereich zu einer Spielgemeinschaft. Mit diesem Schritt reagieren beide Klubs auf die aktuellen Herausforderungen im Amateursport und bündeln ihre Kräfte, um den Fußball in der Region langfristig auf ein gesundes und ambitioniertes Fundament zu stellen.
Die Entscheidung für den Zusammenschluss kommt keineswegs überraschend, sondern ist das Ergebnis einer organisch gewachsenen Partnerschaft. Die Verantwortlichen bauen mit der neuen Spielgemeinschaft auf der bereits bestehenden, erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit im Jugendbereich auf und führen diesen gemeinsamen Weg nun bei den Senioren fort.
Durch den Zusammenschluss profitiert die neue SG ab dem Sommer von sportlichen und strukturellen Synergien. Neben einem deutlich breiteren Gesamtkader werden die individuellen Qualitäten beider Vereine auf dem Platz vereint. Hinzu kommen zahlreiche Neuzugänge, die den Konkurrenzkampf ankurbeln, was wiederum für eine höhere Trainingsqualität und optimale Voraussetzungen für die Entwicklung jedes einzelnen Akteurs sorgen soll.
Wie aus der Vereinsmitteilung hervorgeht, schickt die neue Spielgemeinschaft zum Saisonstart drei Seniorenmannschaften ins Rennen, für die das sportliche Führungspersonal bereits komplett fixiert wurde: Die 1. Mannschaft wird künftig in der Kreisliga B auf Punktejagd gehen. Die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie übernimmt dabei das Trainer-Duo Oliver Wölfel und Martin Jaite. Für die 2. Mannschaft, die in der Kreisliga C an den Start geht, konnten Alex Gebhardt und Lukas Tellers als Trainerteam gewonnen werden. Das Fundament im Seniorenbereich bildet die 3. Mannschaft in der Kreisliga D, die von Christian Windelen betreut wird.
Die Vorfreude bei Spielern, Trainern, Betreuern und den Funktionären auf das neue Kapitel sind im gesamten Umfeld spürbar. Das gemeinsame Ziel ist klar definiert: Man will nicht nur erfolgreichen und attraktiven Fußball bieten, sondern vor allem den Zusammenhalt beider Vereine stärken und eine eingeschworene Gemeinschaft auf sowie neben dem Platz formen.