Neue Spielgemeinschaft für Waldfeucht-Bocket und Braunsrath Kooperation ab der neuen Saison steht von Benedikt Hitze · Heute, 16:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Dortants

Wie die Vereine offiziell bekannt gaben, gehen der SV Waldfeucht-Bocket und Rot-Weiß Braunsrath zur kommenden Saison gemeinsame Wege und fusionieren im Seniorenbereich zu einer Spielgemeinschaft. Mit diesem Schritt reagieren beide Klubs auf die aktuellen Herausforderungen im Amateursport und bündeln ihre Kräfte, um den Fußball in der Region langfristig auf ein gesundes und ambitioniertes Fundament zu stellen.

Erfolgsmodell aus der Jugend wird fortgeführt Die Entscheidung für den Zusammenschluss kommt keineswegs überraschend, sondern ist das Ergebnis einer organisch gewachsenen Partnerschaft. Die Verantwortlichen bauen mit der neuen Spielgemeinschaft auf der bereits bestehenden, erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit im Jugendbereich auf und führen diesen gemeinsamen Weg nun bei den Senioren fort. Durch den Zusammenschluss profitiert die neue SG ab dem Sommer von sportlichen und strukturellen Synergien. Neben einem deutlich breiteren Gesamtkader werden die individuellen Qualitäten beider Vereine auf dem Platz vereint. Hinzu kommen zahlreiche Neuzugänge, die den Konkurrenzkampf ankurbeln, was wiederum für eine höhere Trainingsqualität und optimale Voraussetzungen für die Entwicklung jedes einzelnen Akteurs sorgen soll.