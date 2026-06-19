Neue Spielgemeinschaft als Zukunftsmodell VfR Volkmarsen und TSV Ehringen gehen künftig gemeinsame Wege von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Es ist ein Schritt, der weit über die kommende Spielzeit hinaus Wirkung entfalten soll: Der VfR Volkmarsen und der TSV Ehringen schließen sich im Seniorenbereich zusammen und gehen ab der neuen Saison als SG Volkmarsen/Ehringen an den Start. Beide Vereine verfolgen damit das Ziel, stabile sportliche Strukturen zu schaffen, vorhandene Ressourcen sinnvoll zu bündeln und den Fußball nachhaltig zu sichern.

Die neue Spielgemeinschaft wird mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Die erste Mannschaft ist für die Kreisliga A vorgesehen, die zweite Mannschaft soll in der Kreisliga B antreten. Damit setzen die Verantwortlichen auf eine klare sportliche Ordnung, die sowohl ambitionierten Spielern eine Perspektive bietet als auch den Unterbau stärken soll. Auch auf der Trainerposition sind die Weichen gestellt. Patrick Fülling übernimmt die Verantwortung für die erste Mannschaft und soll den sportlichen Aufbau der neuen SG maßgeblich prägen. Die zweite Mannschaft wird künftig von Hendrik Fox betreut. Beide Trainer stehen nach Angaben des Vereins für Engagement, Teamgeist und eine klare fußballerische Idee.

Neben dem sportlichen Abschneiden rücken die Verantwortlichen vor allem die langfristige Entwicklung in den Mittelpunkt. Junge Spieler sollen gefördert, der Übergang in den Seniorenbereich erleichtert und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der neuen Spielgemeinschaft gestärkt werden. Gerade in Zeiten, in denen viele Amateurvereine vor personellen und strukturellen Herausforderungen stehen, soll die Zusammenarbeit eine zukunftsfähige Antwort geben. „Die SG ist ein wichtiger Schritt, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben und unseren Spielern optimale Bedingungen zu bieten“, erklären die Verantwortlichen beider Vereine.